一連の「闇バイト」による強盗事件に関連し、千葉県鎌ヶ谷市の住宅に10月14日、複数人が侵入する事件があり、県警は同23日、東京都新宿区北新宿の保育士、前田祐一郎（25）と同葛飾区西水元の会社員、河合優介（31）の両容疑者を住居侵入容疑で逮捕した。事件当時の様子はどうだったのか、そして加害者に対しどう思っているのか。被害者に話をきいた。〈画像〉血だまりになった床の跡と投げ込まれたブロック塀  「ヤバイ、ア