俳優の松下洸平が自身のSNSで、前日放送された『クイズフェスティバル2024秋』（日本テレビ系）のオフショットを公開した。松下は「リモラブ3人組が思いがけず揃いました久しぶりに会えて嬉しかったです」とコメントし、2020年に放送されたドラマ『＃リモラブ 〜普通の恋は邪道〜』（同系列局）で共演した及川光博、間宮祥太朗との再会を喜んでいる。また、彼は「クイズ……むずかしいね お恥ずかしい姿ばかり失礼しました！」