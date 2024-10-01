セガのゲームシリーズ「龍が如く」に着想を得たAmazon Originalドラマ「龍が如く〜Beyond the Game〜」の最新予告編が公開されました。ドラマ『龍が如く〜Beyond the Game〜』予告映像｜プライムビデオ - YouTube「俺は、龍になりたかった」と語る桐生一馬(演：竹内涼真)。舞台は1995年。桐生は兄弟分の錦山彰(演：賀来賢人)らと行動を共にしていました。桐生らはゲームセンターを襲撃し多額の現金を奪取します。しかし、桐生らが