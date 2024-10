セガのゲームシリーズ「龍が如く」に着想を得たAmazon Originalドラマ「龍が如く〜Beyond the Game〜」の最新予告編が公開されました。ドラマ『龍が如く〜Beyond the Game〜』予告映像|プライムビデオ - YouTube「俺は、龍になりたかった」と語る桐生一馬(演:竹内涼真)。舞台は1995年。桐生は兄弟分の錦山彰(演:賀来賢人)らと行動を共にしていました。

桐生らはゲームセンターを襲撃し多額の現金を奪取します。しかし、桐生らが襲った店は堂島組の息がかかっていました。桐生らの父親代わりである風間新太郎演:唐沢寿明)から桐生は「背中に背負った十字架から一生逃げられない」と詰められます。事件の落とし前を付けるため地下格闘に出場する桐生。予告映像には桐生と錦山が堂島組に組入りする場面も描かれています。時は変わって2005年。関東を束ねる東城会の構成員が関西の近江連合の裏金100億円を強奪するという事件が発生。当然、東城会と近江連合間で抗争勃発の機運が高まります。刑務所を特赦で出所した桐生は抗争を阻止するため奔走。「嶋野の狂犬」の異名を持つ真島吾朗(演:青木崇高)の姿も。抗争勃発を阻止する桐生の戦いの舞台は神室町。ヤクザとして神室町で戦いを繰り広げる桐生。「10年前、俺たち兄弟を裏切ったのはお前だろ」という錦山の意味深なセリフも。ドラマ「龍が如く〜Beyond the Game〜」はAmazon Primeビデオで2024年10月25日から前半3話が配信開始。後半3話は2024年11月1日に配信されます。◆「龍が如く〜Beyond the Game〜」作品情報【キャスト】竹内涼真賀来賢人河合優実渋谷すばる青木崇高中山ひなの前野朋哉宇野祥平森田望智高岡早紀佐藤浩市加藤雅也宇崎竜童唐沢寿明【スタッフ】シリーズ監督:武正晴/滝本憲吾エグゼクティブプロデューサー:Erik Barmack Roberto Grande Joshua Long脚本/ストーリー:Sean Crouch&中村勇吾日本語脚本/脚本:吉田康弘 山田佳奈制作プロダクション:ザフール©2024 Amazon Content Services LCC or its Affiliates.