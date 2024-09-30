先日キャンドゥで、お出かけ前の身だしなみを整えるのに最適なグッズを発見！コンパクト＆縦型で玄関などの省スペースに設置できるので、一家に一つあると便利です。小回りが利いてコロコロしやすく、細部まで行き届きやすいのも魅力。また、お試し用のテープ付きでコスパが良く至れり尽くせり◎さっそく見ていきましょう。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：衣類用クリーナー価格：￥110（税込）販売ショップ：キャンドゥ