今年７月の未明、５０代女性に対し、同意を得ずに車の中でみだらな行為をしてケガをさせたとして１７日、４７歳の会社員の男が逮捕されました。 【写真を見る】JR山形駅前で女性に声をかけ... 車に乗った50代女性にみだらな行為不同意性交等傷害で47歳の男を逮捕（山形） 男はＪＲ山形駅前で女性に声をかけ、車に乗せていました。 不同意性交等傷害の疑いで逮捕されたのは河北町岩木の会社員の男（４７）です。 男は今年７