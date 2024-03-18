55周年を迎えた洋菓子のヨックモックが、「# ヨックモックってどんな味」キャンペーンを実施中! 賞品の「大きなシガールクッション」の完成度が高いと話題になっています。今回は、マイナビ学生の窓口に所属するZ世代の大学生「トレンドリサーチャー」が注目するニュースを紹介します! 大きなシガールクッション※公式サイト引用○シガールそっくりの巨大クッション大きなシガールクッションは、長さ110センチ・直径30センチの巨大