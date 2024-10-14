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ヨックモック社員限定チョコ販売

by ライブドアニュース編集部

この要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。

ざっくり言うと

  • ヨックモックで長年、社員だけが購入できた特別なチョコレートがある
  • 「エクセレントミルクチョコレート」は、カカオのコクとミルクの風味が特徴
  • 15日から、青山本店SHOPとオンラインショップで限定販売される
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