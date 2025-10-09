今年のホリデーシーズンも、ヨックモックの華やかなコレクションが登場しました♡「ヨックモック クリスマス コレクション2025」では、北欧の妖精“トムテ”がテーマの〈トムテシリーズ〉と、フランス人画家が手がける〈ホリデーシリーズ〉の2種類を展開。かわいらしいデザイン缶に詰め込まれた特別なクッキーたちは、大切な人へのギフトや自分へのご褒美にもぴったりです。 ヨッ