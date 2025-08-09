豊島屋は、「鳩の日」の2025年8月10日限定で、「鳩サブレー」がモチーフのアイテムを販売します。今年も「鳩の日」にしか手に入らない限定商品が登場します。「袋留めクリップ（赤／白 各1本）」と「ジッパーバッグ（B6／A7サイズ 各2枚）」がセットになった「Keep Your はぁと」が販売されます。・袋留めクリップ小さな鳩サブレーをあしらい、鳩サブレーが少し多くて「あとで食べよう」と思った時など、袋やバッグを留められます