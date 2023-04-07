息子ジョアン・メンデスがバルサの下部組織でデビュースペイン1部FCバルセロナなどで活躍した元ブラジル代表FWロナウジーニョ氏の息子ジョアン・メンデスが、バルサの下部組織でデビュー。そのプレー映像が日本国内でも注目され、「お父さんとはちょっと違う」「リバウドぽい」「ケイスケホンダ感」などと反響を呼んでいる。現役時代、天才テクニシャンとしてその名を轟かせたロナウジーニョ氏。息子であるメンデスは今年初め