おひとりさま率40％!? ひとりでも利用しやすいカウンター席東京メトロほか 渋谷駅B1出口から徒歩3分。GEMS神宮前というビルの5階にある「エリックサウスマサラダイナー神宮前」にやってきました！なにやらこちらのお店、おひとりさまが利用しやすい秘密が......。早速、調査していきます！エレベーターの扉が開くとそのまま店内へ。まず目に飛び込んできたのは、まるでバーのような雰囲気のカウンター席！ブラウンを基調とした店内