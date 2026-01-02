おひとりさま率40％!? ひとりでも利用しやすいカウンター席

東京メトロほか 渋谷駅B1出口から徒歩3分。GEMS神宮前というビルの5階にある「エリックサウスマサラダイナー神宮前」にやってきました！

なにやらこちらのお店、おひとりさまが利用しやすい秘密が......。早速、調査していきます！

エレベーターの扉が開くとそのまま店内へ。まず目に飛び込んできたのは、まるでバーのような雰囲気のカウンター席！ブラウンを基調とした店内がライトのあたたかい光に包まれて、落ち着いたひとときを過ごせそう♪

ディナーのおひとりさま利用では、テーブル席でゆったりと楽しめるコース料理のほかに、テーブル席では注文ができないカウンター席限定のメニューがあるんです！

座る席によって選べるメニューが異なるんですね。席選びからなんだかワクワクしちゃいます！“限定”という言葉につられた私はカウンター席を選択。荷物入れもあり、隣の人との距離も近すぎず開放的で、おひとりさまでも過ごしやすいです。



ソロおすすめ Point

カウンター席利用の約40％がおひとりさま！そのうち半数近くが女性だそう。

この記事で紹介するディナータイムのほか、おかわり無料のライス、カレー、サラダで構成されるシンプルな「ランチカレープレート」998円〜などを楽しめるランチタイムでも、おひとりさま率の高いお店です♪



欲張りなアナタにぴったり！ チキンビリヤニターリー

「チキンビリヤニターリー（ハーフ）」1990円

今回私が頼んだのは、カウンター席限定おひとりさま向け用メニューのなかから「チキンビリヤニターリー」。ドリンクは「ビリヤニ☆スター・コーラ」をチョイスしました。

「チキンビリヤニターリー」には、選べるカレー2種のほか、インドの混ぜご飯であるチキンビリヤ二や、鶏肉を串に刺したチキンティッカなどがのっていて、まさに「ちょっとずつ全部食べたい！」を叶える欲張りプレート。注文からしばらくすると、食欲をそそる色とりどりなプレートが運ばれてきました！



ソロおすすめ Point

ディナー限定のカウンター席限定おひとりさま用メニュー。私がチョイスした「チキンビリヤニターリー」のほかにも、定番の「4種カレープレート」（ターメリックライス1530円、バスマティライス1651円）や、「マサラダイナーミールス」1989円など、自分の好みや気分に合わせて選ぶことができます♪

「エリックチキンカレー」

こちらのプレートでは、10種類あるカレーのなかから2つ好きなカレーを選べます。私がまず選んだのは「エリックチキンカレー」。シンプルかつ味わい深い、お店の基本のカレーです。

ピリッとした辛口カレーにさわやかなコリアンダーが感じられて、チキンの味をより引き立てます！辛いものが得意でない私でもパクパク食べられました。カレーだけで味わったり、プレートの真ん中にあるナンのような見た目のロティにつけて食べたり、ライス（ビリヤ二）と一緒に食べたりと、いろんな楽しみ方ができます。

ちなみに、一般的によく耳にする“ナン”は、インドの中力粉であるマイダ紛を使用して発酵させたもちもち食感のパンですが、このお店で食べられる“ロティ”は、全粒粉かつ発酵させずに作られた軽い食感の平焼きパンなんですよ。

「はちみつバターチキンカレー」

もう1種類には「はちみつバターチキンカレー」をチョイス。こちらは甘口でマイルドなトマトベースのチキンカレー。まずカレーだけで一口。トロリとした舌ざわりで濃厚〜！ はちみつとバターの風味がフワッと香ってきます。そしてカレーのなかから、大ぶりのチキンが......！ 噛むとうま味が口いっぱい広がるほどジューシーな味わい。軟らかいので大ぶりでも食べやすいです！

今回、私はインドカレー初心者向けの2種類を選びましたが、もっとマニアックなカレーを楽しみたいという方におすすめなのが「本日のスペシャルカレー」。

これまでに「チキンハリヤリマサラ」や「カルダモンマトンキーマ」が登場したのだとか。こうしたスペシャルカレーのほかにも、エキゾチックなスパイスとココナツの鶏ひき肉カレーの「マラバール風キーマカレー」や、甘酸っぱく香り高いポークカレーの「ゴア風ポークビンダル―」など、10種類から選べるので、お気に入りを見つけてみてくださいね♪

「チキンティッカ」

そして、こちらが鶏肉を串に刺した「チキンティッカ」。皮目はパリッとしていて食感がよく、チキン自体は軟らかジューシー！

パサつきもなく食べやすいため「お肉4つは多いかな？」なんて思っていましたが、あっという間に全部食べちゃいました！

「チキンビリヤ二（ハーフ）」

こちらは「チキンビリヤニ」。インド料理でよく使われる細長くパラパラとした香り米・バスマティライスに、さわやかなコリアンダーや紫玉ねぎなど、たくさんの具材が入っていて味も食感も楽しい！

そして、なんとライスのなかには骨付きチキンも！ 肉離れがよく食べやすいのに、歯ごたえもあってお米との相性◎ このチキンのうま味が米一粒一粒に染みわたっていました。

（写真奥）「ビリヤ二☆スター・コーラ」550円

メニュー名のとおり、このビリヤニと相性抜群というドリンク「ビリヤニ☆スター・コーラ」を一口。程よくスパイシーな味わいで、スッキリさわやか！

シナモン、クローブ、メース、カルダモン、スターアニスなどのスパイスが使用されています。甘さ控えめで、酸味とレモンピールやアッサムティーなどの華やかなアロマが存分に楽しめます。これはスパイスの利いたインド料理にぴったりですね！ ゴクゴク飲んじゃいました。

「チキンビリヤニターリー」、大満足でした！ 少量でいろいろな種類の料理が楽しめて満腹に。南インド料理って、辛みが強くスパイシーなイメージが強く、日本人にあまり馴染みのない味を想像するかもしれません。しかし、今回初挑戦だった私でもペロリと完食できたので、初心者の方は食べやすそうなメニューから挑戦してみるのがおすすめかも！



「マンゴークルフィ」335円

プレートでお腹いっぱいになりましたが、甘いものは別腹です。ということで頼んだのが、インド式アイスクリーム「マンゴークルフィ」。

食べてみると、想像していた以上にマンゴーの味わいが強く、甘くて濃厚！アイスのようなムースのような不思議な舌ざわりで、シャリッ＆トロ〜リという食感です。食べ進めていくとだんだんと溶けてきてよりトロトロな口当たりに。上に乗っているナッツもよいアクセントになっていて、食後にもってこいの逸品でした。



何度も通いたくなる！ ほかにも魅力的なメニューがいっぱい

今回注文したのは、カウンター席限定メニューでしたが、テーブル席では季節によって変わるコース料理「季節のモダンインディアンコース」6930円（要予約）も1名から予約ができます。

本来はインドにはない食文化や調理方法を、従来のインド料理に取り入れてお店独自に進化をさせるなど、このお店でしか味わえない魅力がたっぷりと詰まっていますよ。このように、ひとりでも利用しやすいカウンター席はもちろん、カウンター席限定メニューや1名から予約できるコース料理など、おひとりさまにやさしい工夫がたくさん感じられました。



ソロおすすめ Point

「エリックサウスマサラダイナー神宮前」をはじめとするエリックサウス系列店は、創業以来「おひとりさまで利用しやすい」を大切にしていて、全店に共通する重要なテーマとして取り組んでいるんだとか！ ほかのお店も行ってみたいですね♪

また、エリックサウス系列店は「南インド本場の味わいをそのまま届ける」をテーマにしていて、ほかのインド料理店とはメニュー内容も味も大きく異なります。

というのも、日本人向けのアレンジはなしで、調理法やスパイスも基本的に本場のものを踏襲しているのだそう！

スパイスが強烈に利いたものから素朴なカレー、辛いものからマイルドなもの、日本人の好みにぴったりなものから最初は少し戸惑ってしまうようなものまで、幅広い味わいが楽しめて、自分の好みや気分に合ったメニューを選ぶことができます。

ほかにも「ミールス」とよばれるべジ（菜食）料理中心の南インド式スパイス定食のプレートもあるのですが、初めてだと食べ方に悩む方も多いのだとか。

しかしご安心を！あらかじめ食べ方をわかりやすく説明した「ミールス食べ方説明書」があったり、店員さんに聞いたりもできるため、初挑戦に最適なお店となっていますよ♪

もちろん初心者にやさしいだけでなく、中級者・上級者でも満足できるメニューも揃っているので、誰でも楽しめますし、何度も通ってレベルアップしたくなっちゃいます！

カウンター席でしか頼めないメニューはもちろん、豊富なメニューが揃った「エリックサウスマサラダイナー神宮前」。ぜひ訪れてみてください♪



■エリックサウスマサラダイナー 神宮前

（えりっくさうすまさらだいなー じんぐうまえ）

住所：東京都渋谷区神宮前6-19-17 GEMS神宮前5F

TEL：03-5962-7888

営業時間：11時30分〜15時（14時30分LO）、17時30分〜22時（21時30分LO）

定休日：火曜



ソロ Memo

■取材時のソロ率：ランチ・ディナーともに40％

■おすすめの利用シーン：カウンター席限定メニューは、仕事帰りなど気軽にパパッと食事したいとき。1名から頼めるコース料理は、休日や記念日などゆったりとひとりの時間を楽しみたいときに

▶▶「おとなのソロ部」の記事一覧はこちらから！



Text：竹下凜（るるぶ&more.編集部）

Photo：村岡栄治



●店舗・施設の休みは原則として年末年始・お盆休み・ゴールデンウィーク・臨時休業を省略しています。

●掲載の内容は取材時点の情報に基づきます。内容の変更が発生する場合がありますので、ご利用の際は事前にご確認ください。

