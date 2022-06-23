アフガン難民の米入国申請、承認は１％未満中国外交部が批判アフガニスタンの首都カブールで、道端に座り込んでいる難民。（2019年1月10日撮影、カブール＝新華社記者/代賀）【新華社北京6月23日】中国外交部の汪文斌（おう・ぶんひん）報道官は22日の定例記者会見で、米市民権・移民業務局（USCIS）が昨年7月以降、「人道的入国許可プログラム」によりアフガン難民の米入国申請4万6千件以上を受け取ったが、6月2日までの承認