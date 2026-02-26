【日本人傭兵の危険でおかしい戦場暮らし誰も語らない戦争の闇編】 発売日：2月26日 価格：1,430円 判型：A5判 【拡大画像へ】 竹書房は、エッセイマンガ「日本人傭兵の危険でおかしい戦場暮らし誰も語らない戦争の闇編」（漫画：にしかわたく氏、協力：高部正樹氏）を2月26日に発売した。価格は1,430円。 「日本人傭兵の危険でおかしい戦場暮らし」は、「