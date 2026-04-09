明日10日は全国的に雨や風が強まるでしょう。雨とともに暖かい空気が入り、気温が上昇します。11日は関東を中心に25℃以上の夏日の地点が増えて、12日以降も夏日の所がありそうです。屋外での作業やスポーツなどをする際は、暑さ対策を心がけてください。1週目:明日10日は荒れた天気雨とともに暖かい空気が流入明日10日(金)は、低気圧や前線が日本付近を通過します。全国的に雨で、前線が近づくタイミングで降り方が強まるでしょ