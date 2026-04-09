明日10日は全国的に雨や風が強まるでしょう。雨とともに暖かい空気が入り、気温が上昇します。11日は関東を中心に25℃以上の夏日の地点が増えて、12日以降も夏日の所がありそうです。屋外での作業やスポーツなどをする際は、暑さ対策を心がけてください。

1週目:明日10日は荒れた天気 雨とともに暖かい空気が流入

明日10日(金)は、低気圧や前線が日本付近を通過します。全国的に雨で、前線が近づくタイミングで降り方が強まるでしょう。雨と同時に風も強まりそうです。低気圧のコースは北よりで、南からの暖かい空気が入りやすい状況です。雨でも気温は高く、寒さはないでしょう。

11日(土)は広く晴れそうです。日差しの後押しで気温がグンと上がり、関東を中心に25℃以上の夏日の所が多くなるでしょう。体が暑さに慣れていない時期です。屋外のレジャーやスポーツをする際は、体調を崩さないよう、こまめに水分を補給し、定期的に休憩をとるようにしてください。

天気は短い周期で変わり、13日(月)から14日(火)は西から前線が延びます。九州から東海、北陸で曇りや雨となり、関東も一部で雨が降るでしょう。

気温は全国的に平年より高く、12日(日)と16日(木)頃は所々で夏日となりそうです。

2週目:雨雲がたびたび通過 高温傾向続く

この期間も、天気が数日の周期で変化するでしょう。

17日(金)から18日(土)の前半は、気圧の谷が通過して、雨の範囲が九州から東北へと次第に移る見込みです。

19日(日)は広く晴れて、お出かけ日和となるでしょう。20日(月)から21日(火)は、九州から北海道にかけて、雨雲が通過しそうです。

気温は引き続き平年を上回るでしょう。九州から関東にかけて、日中は連日20℃を超えて、25℃くらいまで上がることもありそうです。朝晩も強い冷え込みはなさそうですが、それでも少しヒンヤリします。お出かけの時間帯に合わせて、服装で調節しましょう。