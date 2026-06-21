基幹システム入力自動化AI「Data Agent（データエージェント）」のサービスサイトをリニューアル公開

株式会社エクサテックデータエージェントのワークフロー

株式会社エクサテック（本社：岩手県盛岡市／代表：大西 洋平太、以下「エクサテック」）は、SaaSやWebシステムへの入力を検知し、OBIC7やSAPなどの基幹システムへ自動で転記するAIエージェント 「Data Agent（データエージェント）」 のサービスサイトをリニューアル公開しました。

新サイトでは、Data Agentが解決する課題から、仕組み・特長・導入の流れまでを一望できる構成に刷新し、SaaSから基幹システムへ転記が自動で流れる仕組みをビジュアルで紹介しています。

サービスサイト：https://exatech.dev/data-agent/

■ 本リリースのポイント

- 基幹システム入力自動化AI「Data Agent」のサービスサイトをリニューアル公開。- 「課題 → 仕組み → 特長 → 導入の流れ」を一望できる構成に刷新。- SaaS → 基幹システムへの自動転記の流れをビジュアルで提示し、**無料相談・試験導入（PoC）**への導線を明確化。

■ 背景：システムは増えたのに、間を埋めるのは今も「人の手入力」

多くの企業では、フロントのSaaSと会計・管理を担う基幹システムが連携しておらず、同じデータを人が二度打ち込む「転記作業」が常態化しています。二重入力による工数の重複、桁ずれ・打ち間違いによる手戻り、締め日前の残業、特定担当者への属人化--いずれも、システム同士が分断されていることに起因する負担です。

エクサテックは、こうした「見えにくい手作業」を引き受けるAIエージェントとしてData Agentを提供しており、このたびサービスの内容をより分かりやすく伝えるためにサービスサイトを刷新しました。

■ 「Data Agent」とは

Data Agentは、人の代わりに転記を行うAIエージェントです。画面への入力やファイルを検知し、企業ごとのルールに沿って基幹システムの形式へ変換したうえで、そのまま自動入力します。あらかじめ操作手順を固定するRPAとは異なり、入力内容を理解して転記するため、フォーマットの揺れにも対応できます。処理結果はログとして残り、確認が可能です。

■ 特長

- 既存システムはそのまま - 入れ替えや大規模改修は不要。今の業務フローに後付けで組み込めます。- 転記ミスをなくす - 人手の打ち間違いを排除し、突合・確認・手戻りの工数を削減します。- 24時間稼働 - 担当者の手が空くのを待たず、入力があればその場で処理します。- 幅広い連携 - OBIC7・SAPをはじめ、各種SaaSや独自システムにも個別対応します。

■ 新サービスサイトの内容

- 転記の流れをビジュアル化：SaaS・Webへの入力 →「Data Agent」が検知・変換 → 基幹システムへ自動入力、という一連の流れを図で提示。- 導入判断に必要な情報を整理：解決する課題、仕組み（検知→変換→自動入力）、特長、導入の流れ（無料相談 → PoC → 本導入）を順に掲載。- 問い合わせ導線を明確化：対象業務を一つに絞って試せる、無料相談・試験導入（PoC）への動線を用意。

■ 代表コメント（株式会社エクサテック 代表 大西 洋平太）

「システムは年々増えているのに、その間を埋めているのは今も人の手入力です。Data Agentは、業務の入れ替えを求めず、いま手で写している作業だけを静かに引き受けます。今回のサイト刷新では、『どの手作業がなくなるのか』が一目で伝わることを目指しました。」

■ 今後の展開

エクサテックは、対応するシステムの組み合わせ（基幹システム・SaaS）を順次拡大していきます。今後、導入事例についても順次公開していく予定です。「これは手作業で続けている」という業務をお持ちの企業様に向けて、対象業務を一つに絞って試せる無料相談・試験導入（PoC）を受け付けています。

■ 会社概要

- 会社名：株式会社エクサテック（EXATECH Inc.）- 代表：大西 洋平太- 所在地：岩手県盛岡市- 設立：2022年12月- 事業内容：生成AI・Webを軸とした受託開発、AIプロダクトの提供（基幹システム入力自動化AI「Data Agent」 ほか）- コーポレートサイト：https://exatech.dev/

■ 本件に関するお問い合わせ

- 株式会社エクサテック お問い合わせ窓口- お問い合わせフォーム：https://exatech.dev/contact/