匠技研工業CTO井坂星南、YOUTRUST主催「プロダクトヒストリーカンファレンス2026」に登壇

匠技研工業株式会社

AIを活用し、見積・図面管理を起点に製造業のDX（デジタルトランスフォーメーション）を支援する匠技研工業株式会社（本社：東京都文京区、代表取締役社長：前田将太、以下当社）は、当社取締役CTO 井坂星南が、株式会社YOUTRUST主催「プロダクトヒストリーカンファレンス2026」に登壇することをお知らせいたします。

登壇の背景

「プロダクトヒストリーカンファレンス」は、プロダクト・サービス開発の軌跡から学びを深めるテックカンファレンスです。3年目を迎える今回は「AI時代に生き残るプロダクトと、開発者の条件。」をテーマに掲げ、PdM・エンジニア・デザイナーなど開発の最前線に立つ実践者が集います。生成AIの広がりによってプロダクト開発の前提が大きく変わるなか、井坂がAI時代に生き残るプロダクトとその設計思想について語ります。

登壇内容

井坂は、6月27日（土）14:30～14:50、STAGE Bにて「機能を提供するのではなく、業務を遂行する。── AI時代に生き残るプロダクトと組織設計」と題し登壇します。

生成AIの登場により、SaaSは「機能を提供するもの」から「業務を遂行するもの」へと変わろうとしています。製造業では、工作機械が24時間動き続ける一方で、見積・受注・生産計画・調達・原価管理といった工場管理業務は、いまだ人・紙・Excel・属人的な判断に依存しています。

本セッションでは、当社が提供するプロダクト「匠フォース」の設計を題材に、業務の発生から実行・判断・学習までを一つのループで引き受けるプロダクトとは何か、そしてAI時代に生き残るプロダクトに必要な設計思想を、開発現場のリアルとともにお話しします。

登壇者プロフィール取締役CTO 井坂星南

東京大学工学部卒業。大学では電気工学、機械学習に取り組み、医療機器開発、論文OCR・需要予測モデルの開発を経て創業。現在は、匠フォースのプロダクト全体の技術統括を担う。2026年には「Forbes 30 UNDER 30 ASIA 2026」（Consumer & Enterprise Technology部門）に選出。

登壇概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/57137/table/29_1_4ded48ff4ebba2a9d476b9877d64da24.jpg?v=202606201251 ]

※ご来場には公式サイトからの事前申込が必要です。

匠フォースについて

匠フォースは、製造業のためのオールインワンAIサービスです。

製造現場には、長年積み上げてきた技術やノウハウがあります。しかし、その多くはベテランの頭の中や、紙・エクセルに眠ったまま。

業務の属人化、手作業の非効率、知見の散在が、製造業の持続的な成長を阻む大きな課題になっています。

本サービスは、図面管理、見積・原価計算、現場ナレッジを一元的に集約し、現場の技術やノウハウをデジタル資産として残します。

蓄積されたデータをもとにAIが日々の業務をアシストすることで、業務の標準化・効率化はもちろん、工場経営そのものを強化します。

製造業の業務プロセスを深く理解した専門チームが、導入設計から現場への定着までを一貫して支援します。

上場企業から町工場まで、幅広い製造現場でご活用いただいております。

匠技研工業株式会社について

匠技研工業は、製造業のためのオールインワンAIサービス「匠フォース」を開発・提供するスタートアップです。「フェアで持続可能な、誇れるモノづくりを。」をミッションに掲げ、独自のAI技術とともに、製造現場の問題解決に経営視点で伴走するプロフェッショナル集団として、モノづくり産業の変革に最前線で挑みます。

- 会 社 名：匠技研工業株式会社- 代 表 者：代表取締役社長 前田 将太- 所 在 地：東京都文京区本郷3-43-16 コア本郷ビル8階A室- 設 立：2020年2月- 資 本 金：1億円- 公 式 H P：https://takumi-giken.co.jp/- サービスサイト：https://takumi-force.jp/本件に関するお問い合わせ

匠技研工業株式会社 広報部

https://forms.gle/gqudJAN9q8ewmnkL8