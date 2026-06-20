【楽天お買い物マラソン】植物性100％・乳・卵不使用。家族で楽しめるスイーツ＆フードが期間限定ポイントアップ｜MERCY Vegan Factory 楽天市場店

イージーリンク株式会社

ヴィーガン・プラントベース食品を展開する「MERCY Vegan Factory 楽天市場店」は、2026年6月20日（土）20：00から開催される「楽天お買い物マラソン」に合わせ、【全商品ポイント5倍キャンペーン】を期間限定で実施いたします。

スイーツやパン、カレー、キンパなど、人気の商品がすべてポイント5倍。さらに、楽天市場買いまわりでポイント最大47倍（※）のチャンスも！

ヴィーガン・ベジタリアンの方だけでなく、すべての方が美味しくいただけるように研究を重ねてきた大阪の人気ヴィーガンレストラン「MERCY Vegan Factory」の本格スイーツ＆フードを、ご自宅で気軽に楽しめます。冷凍庫のストックにはもちろん、食の制限がある方への手土産や、さまざまな人が集まるパーティーにも最適。

ぜひこの機会にお試しください。

【実施期間】2026/6/20（土） 20:00 ～ 2026/6/26（金） 1:59



■MERCY Vegan Factory 楽天市場店 特設ページ

https://item.rakuten.co.jp/mercy-vegan/c/0000000012/

■【最大47倍！】楽天市場 お買い物マラソンについて

https://event.rakuten.co.jp/campaign/point-up/marathon/

※ポイント倍率「最大47倍」は、エントリー・SPU条件等を達成した場合の数値です。詳しくはこちら(https://event.rakuten.co.jp/campaign/point-up/marathon/)をご確認ください。

6月のお買い物マラソン おすすめ商品（一部）

■【卵・乳・小麦不使用】ヴィーガン キンパ

人気No.1！ 野菜たっぷりで食べ応えのある、お店でもECでも大人気のヴィーガン・キンパ。微生物の力を活用したピロール農法で育てた、ビタミンB12含有国産コシヒカリと、7種の野菜、国産の高品質な海苔を使用し、職人が丁寧に手巻きしています。ゴマが香るしっかりとした味付けで、満足感もバツグン。電子レンジで温めるだけで手軽に食べられ、普段の食事にもパーティにも、さっと出せる便利さも魅力です。

●1本（お試し）1,401円（税込）(https://item.rakuten.co.jp/mercy-vegan/10000007-1/)

●3本セット 4,980円（税込）※送料無料(https://item.rakuten.co.jp/mercy-vegan/10000007/)

●5本セット 7,100円（税込）※送料無料(https://item.rakuten.co.jp/mercy-vegan/10000008//)

■【卵・乳・小麦＆五葷不使用】オリエンタルヴィーガン カレー※画像は調理・盛り付けイメージです。ご飯および付け合わせは商品に含まれません。

プラントベース＆グルテンフリーだけでなく、「五葷（玉ねぎ・ニンニク・ネギ類など）」も一切使用していないオリエンタルヴィーガン・カレーです。7種の野菜をたっぷり使用し、味噌やたまり醤油（グルテンフリー）を隠し味に、コクと奥行きある味わいを実現しました。特定原材料8品目を使用していないので、アレルギーが気になる方にも安心してお召し上がりいただけます。

冷凍保存、湯煎で手軽に食べられるのも嬉しいポイント。

●200g×1袋 1,200円（税込）(https://item.rakuten.co.jp/mercy-vegan/10000012-1/)

●200g×6袋 8,975円（税込）※送料無料(https://item.rakuten.co.jp/mercy-vegan/10000012/)

■【卵・乳・小麦不使用】ガトーショコラ

4号サイズのガトーショコラ（ホール）。天然にがりで作った豆腐に、高品質のヴィーガンチョコを加え、上品な口当たりに仕上げました。動物性の食材や白砂糖、蜂蜜不使用。グルテンフリー・植物性100%で、卵・乳・小麦不使用のため、アレルギーの方や健康志向の方にも。

暑い夏には半解凍で、アイスガトーショコラとして楽しむのもオススメ！

●4号ホール 1個 5,832円（税込）(https://item.rakuten.co.jp/mercy-vegan/10000001/)※送料無料(https://item.rakuten.co.jp/mercy-vegan/10000001/)

●ドリップコーヒーとのセット 6,932円（税込）(https://item.rakuten.co.jp/mercy-vegan/10000002/)※送料無料(https://item.rakuten.co.jp/mercy-vegan/10000002/)

■【卵・乳・小麦不使用】かぼちゃのモンブラン＆バニラフランボワーズかぼちゃのモンブランバニラフランボワーズ

人気の2スイーツは、夏は半解凍でも美味しくいただけます。

・かぼちゃのモンブラン…かぼちゃの種をトッピングした黄色いかぼちゃのモンブランクリームの下にはカスタード風味のムースがあり、チョコスポンジをはさんで米粉のシュクレを引いています。中にもかぼちゃとチョコガナッシュが入っていて、最後まで、豊かな味わいを楽しむことができます。

・バニラフランボワーズ…金箔をあしらったフランボワーズとブルーベリーをトッピングした５層の味が楽しめる、見た目も味もリッチな一品。

●2種アソート 4個セット 3,692円（税込）(https://item.rakuten.co.jp/mercy-vegan/10000005/)※送料無料(https://item.rakuten.co.jp/mercy-vegan/10000005/)

●かぼちゃのモンブラン 4個セット 3,692円（税込）(https://item.rakuten.co.jp/mercy-vegan/10000004/)※送料無料(https://item.rakuten.co.jp/mercy-vegan/10000004/)

●バニラフランボワーズ 4個セット 3,692円（税込）(https://item.rakuten.co.jp/mercy-vegan/10000003/)※送料無料(https://item.rakuten.co.jp/mercy-vegan/10000003/)

■【卵・乳不使用】ヴィーガンパン 詰め合わせセット画像は14個セットです。

MERCY Vegan Factoryの厨房でパン職人が手作りした美味しいパンを詰め合わせました。特別な冷凍装置で出来立ての美味しさそのままに保存したので、解凍後も美味しく召し上がりいただけます。

本物そっくりのヴィーガンたまごサンドや、クルミのシナモンロールなど、おかずパンから菓子パンまで6種類のヴィーガンパンのお味をお試しください。

●14個セット（6種） 5,000円（税込）(https://item.rakuten.co.jp/mercy-vegan/10000009/)※送料無料(https://item.rakuten.co.jp/mercy-vegan/10000009/)

●11個セット（6種） 4,080円（税込）(https://item.rakuten.co.jp/mercy-vegan/10000010/)※送料無料(https://item.rakuten.co.jp/mercy-vegan/10000010/)

●5個セット（5種） 2,800円（税込）(https://item.rakuten.co.jp/mercy-vegan/10000013/)※送料無料(https://item.rakuten.co.jp/mercy-vegan/10000013/)

このほかにも、スイーツやパン、お惣菜etc 多数ご用意しております。

楽天市場お買い物マラソン 概要

ショップでもっと見る :https://item.rakuten.co.jp/mercy-vegan/

【実施期間】2026/6/20（土） 20:00 ～ 2026/6/26（金） 1:59



■MERCY Vegan Factory 楽天市場店 特設ページ

https://item.rakuten.co.jp/mercy-vegan/c/0000000012/

■【最大47倍！】楽天市場 お買い物マラソンについて

https://event.rakuten.co.jp/campaign/point-up/marathon/

※ポイント倍率「最大47倍」は、エントリー・SPU条件等を達成した場合の数値です。詳しくはこちら(https://event.rakuten.co.jp/campaign/point-up/marathon/)をご確認ください。

農林水産省ヴィーガンJAS認証取得。おいしくて安心なMERCYのスイーツ＆フード

MERCY Vegan Factoryは、農林水産省ヴィーガンJAS認証取得店です。これは、国が認めた機関によって、施設、生産管理、品質管理、検査などの体制が十分であると認証された事業者のみに与えられるものです。そのため、安心して食べられるヴィーガン食をお探しの方にも高い評価をいただいています。

当店の料理やスイーツ・パン・フードは全て、料理人やパティシエ、職人が研究を重ねて完成させた自信作です。お客様からは「卵も乳も小麦粉も使っていないなんて信じられないほどおいしい！」「ヴィーガン食のイメージが変わった」という声を、多数いただいております。

卵・乳を含む動物性原材料や、蜂蜜、精製の過程で骨粉等を使用した白砂糖等は一切使用していません。ヴィーガンの方だけでなく、アレルギー体質の方にも安心して召し上がっていただけます。

イージーリンク株式会社について

イージーリンク株式会社は、人と地球がともに健やかに生きる社会を目指して、動物性原料を一切使わない“ヴィーガン食品”の可能性を追求しています。プラットフォーム事業・産業支援＆フランチャイズ事業・研究開発事業の3領域を柱に、レストラン運営や商品開発、JAS認証の取得などの実績を重ねてきました。おいしさ、栄養、サステナビリティを兼ね備えた選択を、もっと気軽に楽しめるように。日々研究を重ね、自信を持ってサービスをお届けしています。

当社が運営する大阪・谷町九丁目のヴィーガンレストラン「MERCY Vegan Factory」は、世界中のヴィーガン対応レストラン検索サイト『Happy Cow』で大阪1位＆最高評価を獲得し、百貨店や駅ナカへの出店実績も多数。Googleの口コミでは星4.8の高評価をいただいています。

【会社概要】

社名：イージーリンク株式会社

本社所在地：奈良県生駒郡斑鳩町龍田北一丁目12番23号

代表取締役：欠端 富見男

設立：1997年9月16日

HP：https://www.ezl.co.jp/