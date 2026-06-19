夏季限定！成人式・卒業式・婚礼衣装の撮影5,000円引きクーポン開始

豊彩株式会社

豊彩株式会社（京都市下京区、代表取締役：久保村一文）が運営する「京都ロケーションフォト・スタジオ撮影 夢館」は、2026年6月16日(火)～9月30日(水)の期間内で成人式(振袖・紋付袴)、卒業袴、婚礼衣装でのロケーション撮影・京町家撮影をご利用される方を対象に夏季限定5,000円引きクーポンの配布を開始しました。

クーポン利用条件

クーポン利用可能な撮影期間：2026年6月16日（火）～2026年9月30日（水）

対象撮影プラン：

・成人式振袖ロケーション撮影プラン

・成人式振袖京町家撮影プラン

・成人式紋付袴ロケーション撮影プラン

・成人式紋付袴京町家撮影プラン

・卒業式袴ロケーション撮影プラン

・卒業式袴京町家撮影プラン

・婚礼ロケーション撮影プラン

・婚礼京町家撮影プラン

クーポン利用方法

予約フォームご入力時にクーポンコード欄に下記コードをご入力ください。撮影当日会計時に税込5,000円をご利用合計よりお値引きいたします。

※クーポンコードを入力いただかないと、キャンペーンは適用されませんので、ご注意ください。

※お会計後のご提示には対応いたしかねます。ご了承ください。



▼クーポンコード▼

locaoike5000

ご予約フォーム :https://www.kyoto-photo.yumeyakata.com/yoyaku/

注意事項

・スタジオ撮影プランは対象外となります。

・他のキャンペーン・割引・クーポンとの併用はできません。

・当キャンペーンは予告なく変更・終了する場合がございます。

・クーポンコードはキャンペーン期間中、何度でもご利用いただけます。

各プラン紹介

成人式振袖ロケーション撮影プラン成人式振袖ロケーション撮影 :https://www.kyoto-photo.yumeyakata.com/seijinshiki-furisode/location/

レンタルプラン 税込80,000円→クーポン適用後：75,000円

持込プラン 税込58,000円→53,000円

成人式振袖京町家撮影プラン成人式振袖京町家撮影プラン :https://www.kyoto-photo.yumeyakata.com/seijinshiki-furisode/machiya/

レンタルプラン 税込54,500円→クーポン適用後：49,500円

持込プラン 税込32,500円→27,500円

成人式紋付袴ロケーション撮影プラン成人式紋付袴ロケーション撮影プラン :https://www.kyoto-photo.yumeyakata.com/mens-location/

レンタルプラン 税込50,000円→クーポン適用後：45,000円

持込プラン 税込32,000円→27,000円

成人式紋付袴京町家撮影プラン成人式紋付袴京町家撮影プラン :https://www.kyoto-photo.yumeyakata.com/mens-machiya/

レンタルプラン 税込50,000円→クーポン適用後：45,000円

持込プラン 税込32,000円→27,000円

卒業式袴ロケーション撮影プラン卒業式袴ロケーション撮影プラン :https://www.kyoto-photo.yumeyakata.com/hakama-location/

レンタルプラン 税込50,000円→クーポン適用後：45,000円

持込プラン 税込32,000円→27,000円

卒業式袴京町家撮影プラン卒業式袴京町家撮影プラン :https://www.kyoto-photo.yumeyakata.com/hakama-machiya/

レンタルプラン 税込50,000円→クーポン適用後：45,000円

持込プラン 税込32,000円→27,000円

京都着物レンタル夢館 五条店 店舗概要

婚礼ロケーション撮影プラン婚礼ロケーション撮影プラン :https://www.kyoto-photo.yumeyakata.com/wedding/location/婚礼京町家撮影プラン婚礼京町家撮影プラン :https://www.kyoto-photo.yumeyakata.com/wedding/machiya/

「京都ロケーションフォト・スタジオ撮影 夢館」は、日本の伝統的行事や人生の節目に寄り添い、お客様の晴れやかな着物姿の思い出を残すことを目的に「京都着物レンタル夢館」の創立と同時に併設されました。呉服屋ならではの延べ総数3万3千点以上もの充実した着物カタログの中からお気に入りの着物をお選びいただいた後、京都市内のスポットや京町家での撮影などバラエティ豊かなロケーションでプロカメラマンによる本格的な着物の撮影が行えます。

所在地： 京都市下京区塩竈町353 豊彩ビル

営業時間： 10:00～18:00

TEL：075-354-8515

公式サイト： https://www.kyoto-photo.yumeyakata.com/

本件ブログURL： https://www.kyoto-photo.yumeyakata.com/summercampaign2026