一般社団法人 日本フットサルトップリーグ理事長に松井大輔が再任、理事に福西崇史が就任｜2026年度・2027年度 新体制決定のお知らせ

一般社団法人日本フットサルトップリーグ

一般社団法人日本フットサルトップリーグ（以下Ｆリーグ）は、本日開催された理事会にて、松井大輔氏の日本フットサルトップリーグ理事長再任が決定しました。また選任された理事、監事につきましても、併せてお知らせいたします。任期は1期2年となります。

スポンサー・パートナー各社をはじめとする関係者の皆さま、チームの皆さま、メディアの皆さま、全国のファン・サポーターの皆さまにおかれましては、Ｆリーグへの引き続き温かいご支援・ご声援賜りますよう、お願い申し上げます。

■一般社団法人 日本フットサルトップリーグ 2026年度・2027年度 理事・監事一覧

[表: https://prtimes.jp/data/corp/98954/table/1073_1_38e0b340af9006cf968e905fc8fe4d05.jpg?v=202606200951 ]

※太字は新任

■福西 崇史理事 就任コメント

このたび理事に就任することとなりました福西崇史です。フットサルには以前から親しみがあり、その魅力や可能性を感じてきました。後輩の松井大輔が理事長として尽力していますので、私も微力ながら力になれればと思っています。Ｆリーグの発展と競技の普及に貢献してまいります。