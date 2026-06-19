グロースリンク税理士法人

グロースリンク税理士法人（本社：愛知県名古屋市、代表社員：鶴田 幸久、以下「当法人」）は、株式会社東名（本社：三重県四日市市、代表取締役社長：日比野 直人、以下「東名」）と顧客紹介に関する業務提携を締結いたしましたので、お知らせいたします。

■提携の背景と目的

近年、日本の中小企業においては、後継者不足や人材不足、法令対応の高度化など、経営を取り巻く環

境が一層複雑化しております。当法人は「"幸せ"と"利益"を両立する『いい会社』を増やす」というミ

ッションを掲げ、起業家支援、医療介護支援、事業承継支援など、お客様のステージに合わせたワンス

トップのトータルサポートを提供しております。

一方で、企業の成長支援や課題解決を進める中で、税務・会計・労務といった専門領域のみならず、通

信インフラやオフィス環境の整備など、日々の事業活動の基盤となる領域への支援ニーズも高まってい

ると認識しております。

こうした背景のもと、当法人は通信インフラやオフィスソリューション等を全国展開する東名と業務提

携を行い、顧客紹介を通じた連携体制を構築することといたしました。本提携により、お客様の多様な

ニーズに対し、それぞれの専門分野を活かした迅速かつ適切な支援を提供し、事業の安定・成長を長期

的な視点でサポートする体制の実現を目指してまいります。

■業務提携の内容

本業務提携においては、当法人および東名がそれぞれの顧客基盤を活用し、以下の内容を中心とした相

互紹介を実施いたします。

・当法人から東名への顧客紹介

当法人の顧問先企業等で、東名が提供する各種サービス（通信、オフィスソリューション、各種事業

支援サービス等）にニーズを有する顧客のご紹介

・東名から当法人への顧客紹介

税務・会計や労務、会社設立等の専門的支援ニーズを有する顧客に対し提携先として当法人をご紹介

・顧客企業に対する共同支援体制の構築

必要に応じて情報連携を図り、顧客の経営課題に対して包括的な提案・支援を実施

本提携により、双方の顧客に対し、より包括的かつ高付加価値なサービス提供が可能となり、顧客満足

度の向上および双方の事業拡大を目指してまいります。

■グロースリンクグループについて

当法人が属するグロースリンクグループは、「日本一クライアントの成長にコミットした会計事務所グ

ループ」を目指しております。税理士法人のほか、社会保険労務士法人、行政書士法人、司法書士法

人、GL エステイト株式会社など複数の法人で構成されており、税理士15 名、公認会計士2 名、社会保

険労務士5 名、行政書士10 名、司法書士4 名など多岐にわたる専門家が在籍しています。起業から

IPO 支援、M&A 支援、医療法務、不動産売買、経理アウトソーシングまで、ワンストップでの総合的

なサポートを提供できる体制を整えております。

■株式会社東名 会社概要

会社名 株式会社東名

代表者 代表取締役社長 日比野直人

所在地 三重県四日市市八田二丁目１番39 号

資本金 641 百万円

公式サイト https://www.toumei.co.jp/

■グロースリンク税理士法人 法人概要

会社名 グロースリンク税理士法人

代表者 代表社員 鶴田 幸久

所在地 愛知県名古屋市中村区平池町四丁目60 番地の12 グローバルゲート19 階

公式サイト https://www.tsurutax.com/

■本件に関するお問い合わせ先

グロースリンク税理士法人

総務部 広報担当

E m a i l：info@tsurutax.com

U R L：https://www.tsurutax.com/