石勝エクステリア、3D/AIで「NATURE TECH！」に出展

株式会社石勝エクステリア当社開発のAI環境オペレーター（NIA）が未来の環境運用をサポートします

株式会社石勝エクステリア（本社：東京都世田谷区、代表取締役社長：大柴 信吾、以下「当社」）は、2026年7月14日（火）～7月15日（水）に熊本県熊本市で開催される「グローバル・ネイチャーポジティブ・サミット2026［GLOBAL NATURE POSITIVE SUMMIT 2026（GNPS 2026）］」の併催展示会「NATURE TECH！」に、東急不動産ホールディングス株式会社と共同出展することをお知らせいたします。なお当社は東急不動産ホールディングス株式会社の関連企業です。

創業から半世紀を超えて、当社は新パーパス「みどりも人も、いきいきと輝くWell-green Worldへ」（人々が心から幸せに過ごせる空間づくり）を掲げ、「造園業」から「環境緑化サービス」へ変革を推進しています。気候変動や生物多様性の喪失といった地球規模の課題に対し、環境の再生や持続可能なみどりに貢献するために、これまで培ってきた技術をネイチャーポジティブやグリーンインフラを通して社会実装してまいります。

また、DXによる取り組みとして、みどりを含めた環境課題を次世代に向けたトランステック（※1）によるソリューションを推進する事業部門「bionia studio（ビオニアスタジオ）」を2026年4月に創設しました。本展示では、bionia studioが取り組む空間3D技術開発やAI環境オペレーター開発を通じて、当社パーパス「みどりも人も、いきいきと輝くWell-green Worldへ」の実現に向けた挑戦をご紹介します。

※1）トランステック（Transformative Technology）：AIや3D空間技術などを活用し、人々のウェルビーイング（心身の健康や幸福感）を高め、社会をより良く変革していくためのテクノロジー群のことを指します。

■グローバル・ネイチャーポジティブ・サミットについて

「グローバル・ネイチャーポジティブ・サミット2026」は、「2030年までに自然の損失を食い止め、回復軌道へ転じる」という世界共通の目標達成に向け、企業、金融機関、自治体、研究者、市民社会のリーダーが集う国際会議です。本サミットは単なる環境保護にとどまらず、ネイチャーポジティブを新たな経済成長の機会と捉え、企業のサプライチェーンや今後の産業の方向性を議論する重要な場です。

併催展示会「NATURE TECH！」では、自然資本の保全や回復、生物多様性への対応を支える先端技術やソリューションが紹介されます。

当社は、東急不動産ホールディングス株式会社と共同でブースを出展し、グループが推進するネイチャーポジティブに関する取り組みや、人と自然をつなぐ空間づくりであるランドスケープ事業を通じた自然共生の実践事例を紹介します。また、当グループでは都市と自然の共生を目指したランドスケープの創造を通じて、生物多様性の保全や地域環境の価値向上に取り組んでまいりました。当社も本展示を通じ、企業活動と自然資本の好循環による新たな経済価値の創造について発信してまいります。

東急不動産ホールディングス株式会社の展示内容については、東急不動産ホールディングスのリリースもご参照ください。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000709.000006953.html

■「NATURE TECH！」開催概要

・日程：2026年7月14日（火）～15日（水） 9時30分～17時

・会場：熊本城ホール（熊本県熊本市中央区桜町3-40）

・主催：株式会社 日経BP

・共催：Nature Positive Initiative（NPI）、国際自然保護連合日本委員会（IUCN-J）

・公式サイトURL：https://events.nikkeibp.co.jp/event/2026/naturetech/

■石勝エクステリアについて

当社は、江戸時代の石造職人衆「石勝」を起源とし、1972年に創業した「環境緑化サービス」を提供する企業です。「みどりも人も、いきいきと輝くWell-green Worldへ」をパーパスに掲げ、「環境コンサルティング」「造園建設」「管理運営」の3つの事業領域をシームレスにつなぐ独自の「トータル・エンジニアリング・システム」を展開しています。「景観10年、風景100年、風土1000年」という哲学のもと、造園の枠組みを超えてグリーンインフラによる環境・社会課題の解決やウェルビーイングの向上に取り組み、人と自然が共生する持続可能な社会の実現に貢献しています。

・本社所在地：東京都世田谷区玉川 2-2-1

・代表者：代表取締役社長 大柴 信吾

・設立：1972年（昭和47年）1月20日

・資本金：1億円

・資本構成：東急不動産株式会社 100％

・事業内容：環境緑化サービス、環境コンサルタント、造園土木の設計・施工・監理、公園・緑地・

ゴルフ場の管理運営事業

・URL：https://ishikatsuext.jp/

■本件に関するお問い合わせ先

・担当部署/担当者：株式会社石勝エクステリア 総務人事統括本部 総務・人事部 戸塚

・Email：soumu̲jinji@ishikatsuext.jp

・TEL：045-912-7675