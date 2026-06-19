農林水産省

〇加工食品共通CFP算定ガイドを用いて算定を行う食品事業者を募集。

〇公募期間は、令和8年6月22日（月曜日）から令和8年7月31日（金曜日）まで。

農林水産省は、食品事業者によるカーボンフットプリント（CFP）（※注）の自主的な算定の取組を推進するため、CFP算定のロールモデルとなる食品事業者を創出する、加工食品CFP算定に係るモデル事業の公募を令和8年6月22日（月曜日）から開始します。



注：カーボンフットプリント（CFP）とは製品・サービスのライフサイクルを通じた温室効果ガス排出量のことです。

1.モデル事業の目的

令和3年5月に策定された「みどりの食料システム戦略」では、フードサプライチェーン全体を通じた脱炭素化の推進を掲げています。

そのためには、サプライチェーン全体の温室効果ガス（GHG）排出量をより緻密に把握するとともに、排出削減の成果のモニタリングや、食品事業者によるGHG排出量削減の取組の可視化等に活用できるCFP算定の推進が重要です。

農林水産省では、算定の考え方を示した「加工食品共通CFP算定ガイド」（以下「算定ガイド」）を令和7年4月に公表しました。さらに、算定ガイド等を参照した食品事業者によるCFP算定を支援するため「令和7年度モデル事業」を実施し、その結果を踏まえ、令和8年3月に「算定ガイド」を実践的な観点で改定しています。

本事業は、食品業界におけるCFP算定支援を行うことで、中小企業を含む幅広い事業者にとって先進的なロールモデルとなる取組事例の創出を目的としています。このため、算定ガイド等を参照しながら、自社製品のCFPを算定する食品事業者を募集します。

2.公募概要

別紙資料の募集要領をご確認の上、ご提出ください。

１．公募期間

令和8年6月22日（月曜日）から令和8年7月31日（金曜日）

２．提出方法

電子メールのみ

令和8年度フードサプライチェーンの見える化推進委託事業事務局

E-mail： food-cfp★sumpo.or.jp（事務局宛）

メール送信の際は★を＠に置き換えて送信してください。

３．提出期限

令和8年7月31日（金曜日）15時00分まで

添付資料

公募要領(PDF : 1,171KB)(https://www.maff.go.jp/j/press/kanbo/b_kankyo/attach/pdf/260619-4.pdf)

事業概要(PDF : 2,103KB)(https://www.maff.go.jp/j/press/kanbo/b_kankyo/attach/pdf/260619-3.pdf)

申請書(WORD : 45KB)(https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.maff.go.jp%2Fj%2Fpress%2Fkanbo%2Fb_kankyo%2Fattach%2Fdoc%2F260619-1.docx&wdOrigin=BROWSELINK)

参考

関連リンク：フードサプライチェーンにおける脱炭素化の「見える化」の推進(https://www.maff.go.jp/j/kanbo/kankyo/seisaku/climate/cfp.html)

[表: https://prtimes.jp/data/corp/52804/table/290_1_2ffe37ce3ea7e7c063d23ae6e9533cd5.jpg?v=202606191151 ]