鹿児島県で留学・ワーキングホリデー無料セミナーを開催

一般社団法人 日本ワーキング・ホリデー協会

ワーキングホリデー制度を支援し、促進している非営利団体、一般社団法人日本ワーキング・ホリデー協会（JAWHM）は、2026年8月22日（土）、鹿児島市にて「鹿児島 留学・ワーキングホリデー無料セミナー」を開催いたします。

近年、海外留学やワーキングホリデーへの関心が高まる一方で、「何から始めればよいかわからない」「英語に自信がない」「費用や現地生活が不安」といった声も多く聞かれます。

本セミナーでは、ワーキングホリデー制度や留学制度の基礎知識に加え、オーストラリアやカナダなど人気渡航先の特徴、仕事探しや住まい探しの実情、渡航準備のポイントについて詳しく解説します。また、実際に海外へ渡航した経験者による体験談を通じて、現地での生活や仕事、英語学習のリアルな情報をお届けします。

制度説明だけではなく、実体験に基づいた情報を提供することで、海外への第一歩を踏み出したい方をサポートします。

開催概要

イベント名

鹿児島 留学・ワーキングホリデー無料セミナー

日時

2026年8月22日（土）

13:00 受付開始

13:30 英語圏初心者セミナー

14:45 帰国者体験談

15:30 質疑応答

16:00 終了予定

会場

カクイックス交流センター（かごしま県民交流センター）

鹿児島県鹿児島市山下町14-50

参加費

無料

セミナー内容

英語圏初心者セミナー

ワーキングホリデー制度について 留学制度について オーストラリア・カナダなど各国の特徴 現地での仕事探し 住まい探し 渡航準備について

帰国者体験談

実際にワーキングホリデーや留学を経験した参加者による体験談を実施予定。成功談だけでなく、現地で苦労したことや乗り越え方など、リアルな声をお届けします。

個別相談会

セミナー終了後には、希望者を対象とした個別相談会も実施します。留学やワーキングホリデーに関する疑問や不安について、専門カウンセラーが個別に相談をお受けします。

このような方におすすめ 海外に興味がある 英語を学びたい 将来の選択肢を広げたい ワーキングホリデー制度について知りたい 実際に渡航した人の話を聞いてみたい

参加特典

参加者全員に、ワーキングホリデー制度や留学準備に役立つ「ワーキングホリデー協会オリジナルガイドブック」をプレゼントいたします。

開催の背景

日本人のパスポート保有率は依然として約2割程度にとどまっており、多くの人が海外経験を持たないまま社会人生活を送っています。一方で、国際化の進展やキャリア形成の多様化により、海外で学ぶ・働く経験への関心は高まっています。

ワーキングホリデー制度は、海外で生活しながら働き、語学や異文化を学ぶことができる制度です。しかし、制度に関する情報不足や不安から、興味を持ちながらも行動に移せない人が少なくありません。

当協会では、本セミナーを通じて地方在住者にも海外への挑戦機会を届け、一人でも多くの方が世界へ踏み出すきっかけを提供したいと考えています。

主催

一般社団法人 日本ワーキング・ホリデー協会

ワーキングホリデー・留学に関する情報提供やサポートを行う非営利団体として、これまで多くの渡航希望者を支援してきました。

後援

公益財団法人鹿児島県国際交流協会

ワーキングホリデーとは

ワーキングホリデー制度とは、二つの国・地域間の取り決め等に基づき各々の国・地域が、相手国・地域の青少年に対して自国・地域の文化や一般的な生活様式を理解する機会を提供するため、自国・地域において一定期間の休暇を過ごす活動とその間の滞在費を補うための就労を相互に認める制度。

観光ビザ、留学、学生ビザ、就労ビザとは異なった若者限定の特別なビザで、どこに滞在しても、どこを旅行しても、仕事をしても、語学学校に通っても良いという自由度の高いビザが取得できます。

■ ワーホリ45周年キャンペーン

日本がオーストラリアとワーキングホリデー協定を結び、日本で初めてのワーキングホリデービザが受理されたのが1980年12月1日でした。この周年イヤーに、より多くの方にワーキングホリデーを利用していただくべく、「すべてのワーホリを最高の体験に」をテーマにさまざまな企画を立ち上げ、1年間を通じて特設サイトやSNSで発信していきます。

■ ワーホリならワーホリ協会(R)

一般社団法人 日本ワーキング・ホリデー協会では、ワーキングホリデー制度の普及と地位向上の為にさまざまな活動を行っています。

団体名称 ：一般社団法人 日本ワーキング・ホリデー協会

所在地 ：東京都渋谷区千駄ヶ谷5-27-5 リンクスクエア新宿16F

理事長 ：池口 洲

URL ：http://www.jawhm.or.jp/