「高齢者住まい紹介事業者協会準備委員会」公式ウェブサイトを公開― 消費者・会員事業者・関係機関に向けた情報発信基盤を開設 ―

株式会社クーリエ

株式会社クーリエ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：安田 大作）は、当社が設立準備に参画する「高齢者住まい紹介事業者協会準備委員会」の公式ウェブサイトを公開いたしましたので、お知らせいたします。

公式サイト：https://koshokyo.or.jp/



本サイトは、老人ホーム紹介事業者協会として、消費者・会員事業者・関係機関の皆様への情報発信基盤を構築するものです。今後、協会の活動状況に応じて段階的にコンテンツを拡充してまいります。





設立記念フォーラム開催のお知らせ



設立を記念し、2026年6月30日（火）に「設立記念フォーラム」を東京・永田町（全国町村会館）にて開催いたします。ご来賓として、国会議員、所管省庁・関係業界団体幹部、その他福祉・介護分野の有識者の皆さまにご参画いただく予定です。



日 時：2026年6月30日（火）

式 典：18:30～19:20

懇親会：19:20～20:30

会 場：全国町村会館 2階ホール

東京都千代田区永田町1-11-35

また、当日取材はもちろん、事前の特集・先行掲載もご相談を歓迎いたします。

以下フォームよりお申込みください。

取材お申込みフォーム :https://forms.gle/28naK5tVQJCQCGMN8

ご不明点がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいませ。

株式会社クーリエについて

株式会社クーリエは、「正確な情報があれば、人はより良い意思決定ができる」という考えを原点に、社会課題の解決に挑むデジタルプラットフォーム企業です。私たちが直面する超高齢社会においては、介護・医療・福祉などの社会保障領域の非効率を解消し、生産性を高めることが急務です。

クーリエは、企業理念「確かな価値を多くの人へ」を軸に、テクノロジーを駆使して情報を正しく整理・提供することで、人にしかできない価値を最大化する仕組みをつくり続けています。行政だけでは解決できない課題に対し、民間の柔軟性とスピードを生かし、新しいサービスを創出。社会全体の持続可能性を高めると同時に、より多くの人々が安心して暮らせる未来の実現に貢献しています。

展開事業

介護情報の総合ポータルサイト「みんなの介護」：https://www.minnanokaigo.com

介護の人材採用メディア「みんジョブ」：https://minjob.com/

連載コンテンツ「みんなの介護ニュース」：https://www.minnanokaigo.com/news

介護福祉⼠・ケアマネ試験対策ツール「ケアスタディ」：https://minjob.com/carestudy/

介護スタッフ広場「みんなの介護コミュニティ」：https://community.minnanokaigo.com

入居後の支援「みんなの介護不動産サポート」：https://market.minnanokaigo.com/lp/realestate

会社概要

株式会社クーリエ

東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー9階

代表取締役 安田 大作

コーポレートサイト：https://www.courier.jpn.com/

採用情報：https://www.courier.jpn.com/recruit/