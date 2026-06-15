関西と北陸を結ぶアイドルフェス「きらめきフェス2026」が昨年に引き続き8月13日（木）大阪ゴリラホールにて開催決定！

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アンサー株式会社


「北陸を"音楽"で元気に！」北陸発信のスターを育成するプロジェクト『ほくりくアイドル部』を運営するアンサー・エンタテインメント（アンサー株式会社、代表取締役社長 有村勇志）は、2026年8月13日（木）にGORILLA HALL OSAKAにて「きらめきフェス2026 supported by かがやきフェス2026」を開催することを発表いたします。



第一弾出演アーティスト13組


🎤出演アーティスト


※50音順



AIBECK


カラフルスクリーム


可憐なアイボリー


Quubi


Kolokol


XINXIN


すべての瞬間は君だった。


ドラマチックレコード


HIBANA


ほくりくアイドル部


MAGMAZ


#Mooove!


WHITE SCORPION


…and more！



🎟チケット


前売り券 \5,000(+1D)


当日券 \6,000(+1D)


※再入場フリー



6月13日(土)12時～先着販売開始


https://tiget.net/events/496892




主催：きらめきフェス実行委員会


企画：アンサー・エンタテインメント（アンサー株式会社）


製作：KiTSUNE WORKS


協力：Section U.G／+PROJECT


後援：かがやきフェス実行委員会