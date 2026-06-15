関西と北陸を結ぶアイドルフェス「きらめきフェス2026」が昨年に引き続き8月13日（木）大阪ゴリラホールにて開催決定！
アンサー株式会社
第一弾出演アーティスト13組
「北陸を"音楽"で元気に！」北陸発信のスターを育成するプロジェクト『ほくりくアイドル部』を運営するアンサー・エンタテインメント（アンサー株式会社、代表取締役社長 有村勇志）は、2026年8月13日（木）にGORILLA HALL OSAKAにて「きらめきフェス2026 supported by かがやきフェス2026」を開催することを発表いたします。
第一弾出演アーティスト13組
🎤出演アーティスト
※50音順
AIBECK
カラフルスクリーム
可憐なアイボリー
Quubi
Kolokol
XINXIN
すべての瞬間は君だった。
ドラマチックレコード
HIBANA
ほくりくアイドル部
MAGMAZ
#Mooove!
WHITE SCORPION
…and more！
🎟チケット
前売り券 \5,000(+1D)
当日券 \6,000(+1D)
※再入場フリー
6月13日(土)12時～先着販売開始
https://tiget.net/events/496892
主催：きらめきフェス実行委員会
企画：アンサー・エンタテインメント（アンサー株式会社）
製作：KiTSUNE WORKS
協力：Section U.G／+PROJECT
後援：かがやきフェス実行委員会