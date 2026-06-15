関西と北陸を結ぶアイドルフェス「きらめきフェス2026」が昨年に引き続き8月13日（木）大阪ゴリラホールにて開催決定！

アンサー株式会社

「北陸を"音楽"で元気に！」北陸発信のスターを育成するプロジェクト『ほくりくアイドル部』を運営するアンサー・エンタテインメント（アンサー株式会社、代表取締役社長 有村勇志）は、2026年8月13日（木）にGORILLA HALL OSAKAにて「きらめきフェス2026 supported by かがやきフェス2026」を開催することを発表いたします。

第一弾出演アーティスト13組

🎤出演アーティスト

※50音順

AIBECK

カラフルスクリーム

可憐なアイボリー

Quubi

Kolokol

XINXIN

すべての瞬間は君だった。

ドラマチックレコード

HIBANA

ほくりくアイドル部

MAGMAZ

#Mooove!

WHITE SCORPION

…and more！

🎟チケット

前売り券 \5,000(+1D)

当日券 \6,000(+1D)

※再入場フリー

6月13日(土)12時～先着販売開始

https://tiget.net/events/496892

主催：きらめきフェス実行委員会

企画：アンサー・エンタテインメント（アンサー株式会社）

製作：KiTSUNE WORKS

協力：Section U.G／+PROJECT

後援：かがやきフェス実行委員会