アメリカから、また心配なニュースがもたらされた。日本サッカー協会は現地６月17日、久保建英がオランダ戦で負傷したと発表した。怪我の詳細や全治期間は非公表で、離脱はせずにリバビリに励む。また、20日チュニジア戦が開催されるモンテレイには移動せず、欠場が決定した。オランダ戦に先発した久保は、71分にデンゼル・ドゥムフリースから激しいタックルを受けてピッチに倒れ込み、自ら交代を要求していた。 こ