SYLA HOTEL NISHI-AZABU 東京・西麻布に開業

株式会社Unito

株式会社Unito（本社：東京都目黒区、代表取締役：近藤佑太朗、以下「当社」）と、株式会社シーラホールディングス（本社：東京都渋谷区、代表取締役会長 グループ執行役員CEO：杉本宏之、以下「シーラHD」）は、共同プロジェクトとして、旅館業取得済みの都市型宿泊施設「SYLA HOTEL NISHI-AZABU」（東京都港区西麻布）を開業しました。



当社とシーラHDは、同エリアに隣接する赤坂においても「SYLA HOTEL AKASAKA」を展開しています。共同プロジェクトにおいて、東京・港区エリアでの宿泊施設展開を加速させています。

◼︎共同プロジェクトの背景｜「泊まれない都心」という課題に向き合う

現在、インバウンド需要の回復と円安効果が重なり、都内主要エリアの宿泊単価は上昇傾向にあります。観光庁の発表によると、訪日外国人1人当たり旅行支出における宿泊費（観光・レジャー目的）は8万円を超え、平均宿泊日数は7.1泊にのぼります（※1）。宿泊費の高騰下、長期滞在を希望するグループ・ファミリー層には、特に選択肢が限られています。

また訪日外国人旅行消費額が過去最高額の9.4兆円（※1）に達する一方で、その6割弱の訪問先が三大都市圏に集中しています（※2）。このように観光政策を推し進める上で、都心のオーバーツーリズムの軽減は重要な取り組みです。

SYLA HOTEL NISHI-AZABUは、そういった都心における「供給不足」を埋めるために生まれました。西麻布は、六本木・麻布台・南青山へのアクセスに優れており、東京を「観光地」としてではなく「暮らしの場」として体験したいと考える訪日外国人に支持されるエリアです。また一般的なホテルに比べて「生活感のある空間」の提供を意識し、「広さ」「キッチン・洗濯機などの設備」などを兼ね備えました。長期滞在ニーズをもつグループ・ファミリー層に応える「都市型宿泊」を、共同プロジェクトを通じて実現します。

※1：観光庁「インバウンド消費動向調査2025年暦年（速報）」（2026年1月21日発表）https://www.mlit.go.jp/kankocho/content/001977997.pdf

※2：観光庁「宿泊旅行統計調査」（2026年4月30日発表）https://www.mlit.go.jp/kankocho/content/001998922.pdf

＜施設概要＞

施設名：SYLA HOTEL NISHI-AZABU

所在地：東京都港区西麻布3-13-10 SYLA NISHI-AZABU05 5階

アクセス：東京メトロ日比谷線 広尾駅より徒歩約6分 / 成田・羽田空港より約60分

種別：旅館業取得済み都市型宿泊施設（アパートメントホテル）

運営：株式会社Unito（運営受託）

◼︎本施設の特徴｜「アパートメントホテル」という新しい宿泊体験

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/33908/table/202_1_1a1c55d8e1e9df7be7e893bbf0d33049.jpg?v=202606120651 ]詳細はこちら :https://unito.life/property/16363

SYLA HOTEL NISHI-AZABUは、ホテルの安心感と、マンション暮らしの居住性を兼ね備えた滞在体験を提供します。従来型ホテルとの違いは、3つの特徴にあります。

1. 長期滞在への対応

数日から数週間、あるいはひと月単位の滞在にも対応できる設備を整えています。洗濯・調理・くつろぎのための空間が、旅行者の日常を支えます。

2. 複数人での快適な利用

訪日客の特徴として、家族やパートナーとの旅行では、「狭い部屋を2つ取るより、広い空間を共有したい」という声があります。SYLA HOTEL NISHI-AZABUは、96.45平方メートル の広さで8名収容が可能な客室です。ゆとりある滞在体験を提供します。

3. 高い居住性と上質な空間づくり

西麻布の空気感に合った洗練された内装と設備水準により、観光の拠点ではなく、東京での「もう一つの家」として使えることを目指しました。96.45平方メートル の広さと庭園の緑を望む5階という立地が、滞在に豊かさをもたらします。

■SYLA HOTELの展開

SYLA HOTELのコンセプトは、西麻布にとどまりません。同じ港区エリアに位置する「SYLA HOTEL AKASAKA」は、東京メトロ千代田線 赤坂駅から徒歩約9分の赤坂4丁目に展開する3室構成の宿泊施設です。ルームタイプは3種を揃え、最大8名まで対応可能。グループや家族旅行、異なるニーズを持つゲストが、それぞれに最適な滞在スタイルを選べます。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/33908/table/202_2_19ae1762b67fe206188f486b8147751d.jpg?v=202606120651 ]

所在地：東京都港区赤坂4-10-21 101、102、103

アクセス：東京メトロ千代田線 赤坂駅 徒歩約9分 / 成田・羽田空港より約50分

チェックイン／アウト：16:00 / 10:00

駐車場：1台

Wi-Fi：あり

■市場背景

当社が東京エリアで運営する宿泊施設のデータによると、前年同月比で平均宿泊単価が18.6%上昇する結果となりました。ホテル価格高騰下、SYLA HOTEL NISHI-AZABUのインバウンド比率は約80%と、訪日外国人にとって、アパートメントホテルが新たな選択肢として定着していることがわかります。都市型宿泊施設「SYLA HOTEL NISHI-AZABU」を起点に、都心部の高まる宿泊需要を支えてまいります。

■ 株式会社Unitoについて

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/33908/table/202_3_4d719d63decf844c78326934e629a755.jpg?v=202606120651 ]

「暮らしの最適化の追求」を掲げ、留守の日は家賃が下がるホテル・サービスアパートメントの企画・システム開発・運営、そしてオンラインで契約完結・最短即日で賃貸予約 / 宿泊予約ができるお部屋探しプラットフォーム「unito」を開発・運営しています。支払う家賃が ”住んだ日数分” だけになる、唯一無二のビジネスモデル「リレント（Re-rent）」を軸に、最前線で暮らしの最適化を追求していきます。

＜会社概要＞

会社名：株式会社Unito（読み：ユニット）

所在地：東京都目黒区東山三丁目7番11号 大橋会館

代表者：代表取締役 近藤佑太朗

事業開始日：2020年2月25日

コーポレートサイト：https://unito.life/company

■株式会社シーラホールディングスについて

＜会社概要＞

本社：東京都渋谷区広尾1-1-39 恵比寿プライムスクエア7F

代表取締役会長 グループ執行役員CEO：杉本宏之

創業：1970年9月

資本金：2,363百万円

事業内容：総合不動産事業、建設事業、再生可能エネルギー事業、不動産テック事業

HP：https://syla-holdings.jp

【 報道関係者お問い合わせ先 】

・株式会社Unito 広報担当：平岡

MAIL：pr@unito.me