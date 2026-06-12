1日限りの特別公演を開催『レヒヴァ由妃 presents 引退記念特別ショー』“DANCE NIGHT PARTY”
常磐興産株式会社（本社：福島県いわき市）が運営するスパリゾートハワイアンズのフラガール（正式名称：スパリゾートハワイアンズ・ダンシングチーム）のキャプテンであり、ソロダンサーとして活躍してきた「レヒヴァ由妃」は、6月27日（土）にラストステージを迎えます。
このたび、ラストステージ当日に、『レヒヴァ由妃 presents 引退記念特別ショー』の公演が決定しましたので、お知らせします。
レヒヴァ由妃presents引退記念特別ショー』“DANCE NIGHT PARTY”
この『レヒヴァ由妃 presents 引退記念特別ショー』は、レヒヴァ由妃が感謝の思いを込めて、ポリネシアの思い入れのある曲をお届けする、レヒヴァ由妃らしさ満載の1日限りの特別公演です。
なお、『レヒヴァ由妃 presents 引退記念特別ショー』の観覧は無料で全席自由席となります。
また、本特別ショーの日は、レヒヴァ由妃のラストステージの日で、夜のポリネシアン・グランドステージの終了後には、引退セレモニーも執り行います。
レヒヴァ由妃の想いが詰まった特別なショー、そして、最後の輝かしい舞いをぜひご覧ください。
■『レヒヴァ由妃 presents 引退記念特別ショー』
・概要／ラストステージを迎える「レヒヴァ由妃」による、1日限りの特別ショー。
自らが選曲した踊りをお届けします。
※観覧無料、全席自由席。但し、ハワイアンズ入場券が別途必要です。
・日時／2026年6月27日（土）
開場 18:30
開演 19:00
・場所／ウォーターパーク「ビーチシアター」
■『レヒヴァ由妃 ラストステージ』概要
・内容／当日公演予定の全てのショーに出演します。
また「ポリネシアン・サンライトカーニバル」「ポリネシアン・グランドステージ」では、現役最後のソロダンサーを務めます。
・日時／2026年6月27日（土）
・ポリネシアン・サンライトカーニバル 時間 13:30～・会場 ビーチシアター
・ポリネシアン・グランドステージ 時間 20:30～・会場 ビーチシアター
■引退セレモニーについて
ポリネシアン・グランドステージの公演終了後に、同会場にて引退セレモニーを執り行います。
レヒヴァ由妃 プロフィール
出身地／東京都
経 歴／2018年 4月 常磐興産株式会社入社
同時に常磐音楽舞踊学院54期生として入学
2018年8月 ポリネシアン・グランドステージでデビュー
2024年5月 第78代ソロダンサー就任
2025年1月 第20代キャプテン就任