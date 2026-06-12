1日限りの特別公演を開催『レヒヴァ由妃 presents 引退記念特別ショー』“DANCE NIGHT PARTY”

常磐興産株式会社

常磐興産株式会社（本社：福島県いわき市）が運営するスパリゾートハワイアンズのフラガール（正式名称：スパリゾートハワイアンズ・ダンシングチーム）のキャプテンであり、ソロダンサーとして活躍してきた「レヒヴァ由妃」は、6月27日（土）にラストステージを迎えます。

このたび、ラストステージ当日に、『レヒヴァ由妃 presents 引退記念特別ショー』の公演が決定しましたので、お知らせします。

レヒヴァ由妃presents引退記念特別ショー』“DANCE NIGHT PARTY”

この『レヒヴァ由妃 presents 引退記念特別ショー』は、レヒヴァ由妃が感謝の思いを込めて、ポリネシアの思い入れのある曲をお届けする、レヒヴァ由妃らしさ満載の1日限りの特別公演です。

なお、『レヒヴァ由妃 presents 引退記念特別ショー』の観覧は無料で全席自由席となります。

また、本特別ショーの日は、レヒヴァ由妃のラストステージの日で、夜のポリネシアン・グランドステージの終了後には、引退セレモニーも執り行います。

レヒヴァ由妃の想いが詰まった特別なショー、そして、最後の輝かしい舞いをぜひご覧ください。

■『レヒヴァ由妃 presents 引退記念特別ショー』

・概要／ラストステージを迎える「レヒヴァ由妃」による、1日限りの特別ショー。

自らが選曲した踊りをお届けします。

※観覧無料、全席自由席。但し、ハワイアンズ入場券が別途必要です。

・日時／2026年6月27日（土）

開場 18:30

開演 19:00

・場所／ウォーターパーク「ビーチシアター」

■『レヒヴァ由妃 ラストステージ』概要

・内容／当日公演予定の全てのショーに出演します。

また「ポリネシアン・サンライトカーニバル」「ポリネシアン・グランドステージ」では、現役最後のソロダンサーを務めます。

・日時／2026年6月27日（土）

・ポリネシアン・サンライトカーニバル 時間 13:30～・会場 ビーチシアター

・ポリネシアン・グランドステージ 時間 20:30～・会場 ビーチシアター

■引退セレモニーについて

ポリネシアン・グランドステージの公演終了後に、同会場にて引退セレモニーを執り行います。

レヒヴァ由妃 プロフィール

出身地／東京都

経 歴／2018年 4月 常磐興産株式会社入社

同時に常磐音楽舞踊学院54期生として入学

2018年8月 ポリネシアン・グランドステージでデビュー

2024年5月 第78代ソロダンサー就任

2025年1月 第20代キャプテン就任