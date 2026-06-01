化け物級の“最強霊力”運命/心/転機も強制暴露◆あさひの水晶透視が「本格占い｜みのり」で提供開始

株式会社レンサ

株式会社レンサ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：武井哲也）とテレシスネットワーク株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：鷹石惠充）は、2026年6月1日（月）より、運営する、『みのり～本格占い～』にて「あさひ先生」の占いコンテンツの提供を開始しました。

◆本格占い｜みのり URL：https://rensa.jp.net/premium_fortune

◆化け物級の“最強霊力”運命/心/転機も強制暴露◆あさひの水晶透視

URL：https://rensa.jp.net/premium_fortune/portal/cp_tel/458/ashisuis/index.html

あさひの水晶透視

■提供内容のご紹介

水晶透視｜当てられて絶句＆1万人以上が涙した霊能者【あさひ】。霊力を増幅し人の想いを伝える水晶を通して、あなたやあの人の将来の姿、向けられた想いや言葉を読み取ります。訪れる情景、場所まで特定する水晶タロットと共に、驚くほど当たる透視鑑定をご体感ください。

■監修者紹介

岐阜県高山市出身 慶応義塾大学商学部卒業 その後、地元、名古屋、大阪、東京にて地方公務員、経理のOL、IPO担当等を経験。

hosi7先生に師事後、2015年より鑑定活動を開始。会社員と並行して対面を中心に年間約1000件の鑑定を行う。

母方の家系の影響で霊感を授かり、幼いころから人の気持ちを敏感に感じたり目に見えない何かを感じ取っていた。

10歳の頃に姉の勧めでタロットカードを手にし、周囲の相談に答える場面が多々ある中で、自分の役割に気が付く。

授かった霊感を活かした水晶透視を得意とし、高次の存在、アカシックレコード、故人やペット等から多くの皆様にメッセージを伝えている。

■恋愛・占いメディア「みのり」のご紹介

2020年から恋愛・占いメディア「みのり」企画運営を開始。無料占いと、恋愛コラムを主軸とした情報を提供している。

『みのり 当たる無料占い＆恋愛コラム』URL：https://rensa.jp.net

■女性のための恋愛コラム＆無料占いメディア「せきらら」のご紹介

2022年から、女性のための恋愛コラム＆無料占いメディア『せきらら-Sekirara-』を提供開始。今まで切り込めなかった男性の本音や、ナイトライフをより楽しむために役立つ情報を独自の視点でお届けします。また、TVや雑誌など各メディアで活躍する人気占い師の無料占いを毎日更新！

『せきらら-Sekirara-大人の恋愛コラム＆無料占い』

URL：https://seki-rara.jp

■フリーランス・転職サービス・総合サービス「テックマニア」のご紹介

2021年からIT業界で活躍を目指す人材に対して、転職・フリーランス活動・学習の総合支援をし、個人個人にあった活躍の場を提供するための総合サイト「テックマニア -techmania-」の運営を開始。エンジニアの知見を深めるためのエンジニアブログも更新中！

「テックマニア -techmania-」URL：https://techmania.jp

■株式会社レンサ 会社概要

https://rensa.co.jp

レンサという言葉の由来は「連鎖反応」そして「心と心のつながりの連鎖」。

我々のミッションはモノづくりを通じた社会貢献、プロダクトやサービスを通じて人と人との心をつなげ笑顔を生み出す事。

レンサはエンターテイメントコンテンツを中心としたデジタルコンテンツの企画制作を行い多角的なチャネルでのコンテンツを提供。iOSやAndroid向けアプリの他、各大手SNS媒体などに向けたWebメディアを中心に女性向けデジタルコンテンツ市場で地位を確立。

テレシスネットワーク株式会社：https://www.telsys.co.jp/

テレシスネットワーク株式会社：https://www.telsys.co.jp/

テレシスネットワークは占いのプロダクトやサービスを提供する会社です。インターネットを通じて、本格的な占術を使った占いコンテンツの配信や、リアルの占い師を配備した電話やチャットでの占い鑑定サービスも行っております。『感動、驚き、涙、癒し、笑い、啓発』をもたらす占い＆スピリチュアルコンテンツを通じて、みなさまの「ハートに幸せの種をまく」ことを使命としています。

日々、変わっていくITの世界。テレシスネットワークはこれからも様々なチャネルでコンテンツを提供し、進化を続けていきます。



2020年7月より“占い×恋愛”をテーマにした女性向けのメディア『うらなえる-運命の恋占い-』の提供を開始。自分らしく幸せな恋愛や生き方を求める女性に向けたコラムや記事、そして、テレビや雑誌など各種メディアで活躍し、実績のある人気占い師の監修のもと作成した占いを毎日更新中。

『うらなえる-運命の恋占い-』：https://unkoi.com/