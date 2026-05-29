六本木の「Climat - A Vigneronne's Bar」では、2026年8月21日（金）、大好評の月例イベント「至福の食卓」を開催します。8月は特別編として、秩父「Winery Passion」の魅力を伝える公式アンバサダーに就任したアーティストを迎えた、華やかでエレガントな「アンバサダーNight」をお届けします。

■ 8月のテーマ：「小悪魔Duoで、アンバサダーNight♪」

「Winery Passion」のアンバサダーとして初出演を記念する特別なステージ。チャーミングかつエレガントな世界観を持つ"小悪魔Duo"が、真夏の夜を最高にロマンチックに、そしてファッショナブルに演出します。

【出演者プロフィール】

Miyui（ヴォーカル）：

抜群の歌唱力と、観客を惹きつけるドラマチックなステージングが魅力の歌姫。

松岡杏奈（ピアノ）：

第15回長江杯国際音楽コンクール第1位、第7回ちぐさ賞グランプリ。NHK「クローズアップ現代+」などメディア出演多数の実力派ジャズピアニスト。

■ プレミアムな美食体験

ミシュラン東京2026ビブグルマン選出の職人・早川太輔による、こだわりの赤酢鮨と5種のオツマミコース。これに合わせ、醸造家・島田美沙がアンバサダー就任を祝して厳選した、自慢の秩父産プレミアムワインのペアリングをご堪能いただけます。

■ 開催概要・お申し込み

日時：

2026年8月21日（金） 19:00～

会場：

Climat - A Vigneronne's Bar（東京都港区六本木3-4-2 Room#210）

価格：

20,000円（税込／1ドリンク付） オプション： ワインペアリング（フリーフロー） ＋5,000円 ペア特典： お二人様以上のご予約で、ワインペアリング優待あり

詳細・WEB予約：

https://www.climat.org/reservation

■醸造家コメント 「秩父の畑で感じた風や土のニュアンスを、そのままグラスの中で伝えたいと考えています。 このバーは、ワインを"飲む場所"であると同時に、"土地を旅する入口"のような存在です。 六本木から秩父へと想いをつなげる拠点になれば幸いです。」

■Winery Passionについて Winery Passionは、秩父の自然環境に寄り添いながら、表現豊かな日本ワインの醸造を行うワイナリーです。小規模だからこそ可能な丁寧な栽培・醸造を通じて、土地本来の個性と醸造家の感性を融合させたワイン造りを追求しています。

■ 店舗概要およびお問い合わせ先

当店は六本木の路地裏に佇む「看板の無い隠れ家ワインバー」です。現在は不定期営業となっております。最新の営業日やイベント情報は公式ホームページをご確認いただくか、下記お問い合わせフォームよりご連絡ください。 ※醸造および店舗運営等のため、お電話での対応が難しくなっております。恐れ入りますが、お問い合わせはすべてWebよりお願い申し上げます。

公式ホームページ（イベント情報・ご予約）： https://www.climat.org/reservation

お問い合わせ専用フォーム： https://www.climat.org/contact