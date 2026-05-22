次世代Web小説プラットフォームを展開する株式会社ネオページ（本社：東京都千代田区、以下ネオページ）は、ネット上に埋もれた数々の名作を発掘し、ファンコミュニティを牽引してきた有志の精鋭スコッパー（目利き）たちによる共同運営アカウント『ホルノベ（@horunovel）』へのサポートを本格的に始動いたします。 X内の「ホルノベ」アカウント：https://x.com/horunovel 本プロジェクトは、特定のプラットフォームの枠に捉われず、WEB小説の本当の魅力を「プロの目利き」の視点から発信・拡散していくことで、クリエイティブな熱量が正当に評価されるエコシステムの構築を目指します。

■ プロジェクト発足の背景：アルゴリズムを超えた「人の熱量」によるトレンドメイク

現在のWEBエンタメ市場においては、プラットフォーム側の自動おすすめ機能（アルゴリズム）やランキングだけでは拾いきれない、個人のディープな好みに刺さる作品への需要が高まっています。 SNS上でも、公式のプロモーション以上に、熱量ある読み手の「たった1行のポスト」をきっかけに、過去の隠れた名作がトレンドをジャックする現象が次々と生まれています。 そこでネオページは、長年WEB小説界隈で深い洞察と確かな選書眼を持ち、多くのファンから信頼を集めてきた有志のトップスコッパーたちによる共同発信の理念に共感。 彼らの自由で質の高い活動を物心両面で支援するため、公式スポンサーとして協賛を決定いたしました。

■ 精鋭スコッパー陣による「高密度な発信内容」

『ホルノベ』では、参加する各スコッパーがそれぞれの得意分野を活かし、他サイト（小説家になろう、カクヨム、ハーメルン等）の作品も含む、圧倒的なクオリティのコンテンツを毎週発信します。

１．全投稿サイトを網羅した「良作・隠れた名作」の圧倒的レビュー

２．黎明期から現代に至る、WEB小説の歴史語り・ディープな文化考察

３．WEB小説読みなら思わず頷く「あるある小ネタ」や雑談

４．ネオページが展開するインディーズ作家・作品へのスポットライトと支援活動

■ プロジェクトを牽引する参加スコッパー紹介

※敬称略。 各スコッパーの紹介文はXのプロフィールより一部抜粋。

新大宮

@narou_fun_db（https://x.com/narou_fun_db） 「小説家になろう」の非公式ファンサイトである「なろうファンDB」の管理人。 サイトの運営の他、Web小説投稿サイトに関する情報やデータの提供、埋もれた名作を見つけて紹介する活動などを行っています。

風倉

@kazakura_22（https://x.com/kazakura_22） 20年以上Web小説中心に界隈を観測してきた元アマ作家。 Web小説界隈もりあがれ！そして名作読ませて！という視点から、色々語ってます。

夜見ベルノ

@velno_yomi（https://x.com/velno_yomi） 【所属：@Mi_RiSE_PROJECT/ @noma_film】 1日1作Web小説感想を呟く「#夜見の本棚」進行中。

知弦

@chi_chi_zuru（https://x.com/chi_chi_zuru） 私はウェブスコッパーです。 スコッパーとは、インターネット上で面白いウェブ小説を探す人のことで、ウェブの深部を探検し、宝探しをするかのように探索する者です。

ほーりーほーり

@sanctas12（https://x.com/sanctas12） おすすめラノベを紹介してるブログやってます。

■ ネオページによるサポートと投資

ネオページは、スコッパーたちの独立性と発信の自由を最優先に尊重しながら、アカウントの運営支援、優れたレビュー活動へのスポンサード、およびインセンティブ投資を行います。『ホルノベ』を通じて、読み手と書き手が幸福に繋がり、新たなヒット作が自律的に生まれる未来を全面バックアップしてまいります。

■ネオページについて

ネオページは、誰でも自由に小説を投稿・閲覧できるWEB小説投稿サイトです。 ファンタジー、恋愛、異世界、ミステリーなど多様なジャンルの作品が日々投稿されており、読者はスマートフォンアプリやWEBから気軽にWEB小説を楽しむことができます。 また、書籍化・コミカライズ・映像化などにつながる作品発掘を推進し、IP創出を目指すプラットフォームとして展開しています。 ネオページでは作品投稿も受け付けており、創作活動に挑戦したい方の参加も広く募集しています。

■関連リンク

◆「ホルノベ」X（旧Twitter） https://x.com/horunovel ◆「ネオページ」サイト https://www.neopage.com/ ◆「ネオページ」創作の庭 https://www.neopage.com/author ◆ネオページ公式X（旧Twitter） https://x.com/Neopage_jp ◆ネオページ編集部X（旧Twitter） https://x.com/neopage_editors ◆ネオページDiscordサーバー https://discord.com/invite/7yNcy7VDCM