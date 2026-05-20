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【オリックス・リニューアブルエナジー・マネジメント】太陽光発電所・蓄電所向け設備エンジニアリングサービスを開始
建設業許可取得により、O&Mから修繕・更新工事まで一括対応
オリックス・リニューアブルエナジー・マネジメント株式会社（本社：東京都江東区、社長：片下 篤、以下「OREM」）は、このたび、太陽光発電所および蓄電所向けに、設備の修繕・更新工事を担う「設備エンジニアリングサービス」の提供を開始しましたので、お知らせします。
OREMは2026年4月に建設業許可を取得し、これまで提供してきた太陽光発電所および蓄電所の運営・維持管理（以下、O&M）サービスに加え、設備の修繕・更新工事までを一貫して自社で対応できる体制を整えました。これにより、設備のライフサイクル全体を見据えた長期安定運用とコスト最適化の支援が可能となります。
具体的には、電気・管工事として、太陽光パネルやパワーコンディショナ、ケーブルの交換、空調設備の更新工事などを行います。土木工事では、のり面や盛り土の補修、災害からの復旧工事、排水路の大規模改修などに対応します。今後は、設備の老朽化に伴う性能低下に対し、改修提案や建て替え、新設工事など、段階的にサービス内容を拡充していく予定です。
国内の太陽光発電市場では、運転開始から10年以上が経過する発電所が増えており、機器トラブルへの対応やパワーコンディショナなど主要設備の更新に加え、自然災害に備えた土木設備の大規模補修ニーズも高まっています。また、全国的に蓄電所の新設が進んでおり、今後は蓄電設備の更新・改修工事の需要も見込まれます。
今後もOREMは、これまで培ってきた技術力と知見を生かし、運営事業者の業務効率化と太陽光発電所・蓄電所の安定運用を支えるとともに、再生可能エネルギーの普及拡大に貢献してまいります。
■建設業許可 概要
本件に関するお問合わせ先
オリックス・リニューアブルエナジー・マネジメント株式会社
Email：info-orem@orix-re.jp ／ TEL：03-6666-7501
受付時間：9:00〜17:30（土・日・祝祭日を除く）
オリックス・リニューアブルエナジー・マネジメント株式会社（本社：東京都江東区、社長：片下 篤、以下「OREM」）は、このたび、太陽光発電所および蓄電所向けに、設備の修繕・更新工事を担う「設備エンジニアリングサービス」の提供を開始しましたので、お知らせします。
OREMは2026年4月に建設業許可を取得し、これまで提供してきた太陽光発電所および蓄電所の運営・維持管理（以下、O&M）サービスに加え、設備の修繕・更新工事までを一貫して自社で対応できる体制を整えました。これにより、設備のライフサイクル全体を見据えた長期安定運用とコスト最適化の支援が可能となります。
国内の太陽光発電市場では、運転開始から10年以上が経過する発電所が増えており、機器トラブルへの対応やパワーコンディショナなど主要設備の更新に加え、自然災害に備えた土木設備の大規模補修ニーズも高まっています。また、全国的に蓄電所の新設が進んでおり、今後は蓄電設備の更新・改修工事の需要も見込まれます。
今後もOREMは、これまで培ってきた技術力と知見を生かし、運営事業者の業務効率化と太陽光発電所・蓄電所の安定運用を支えるとともに、再生可能エネルギーの普及拡大に貢献してまいります。
■建設業許可 概要
本件に関するお問合わせ先
オリックス・リニューアブルエナジー・マネジメント株式会社
Email：info-orem@orix-re.jp ／ TEL：03-6666-7501
受付時間：9:00〜17:30（土・日・祝祭日を除く）