大江戸温泉物語グループのホテル・宿 2026年6月1日から年末年始*の予約受付を開始

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GENSEN HOLDINGS株式会社

　全国に75施設の温泉ホテル・宿、テーマパークを展開するGENSEN HOLDINGS株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：川崎 俊介）は、2026年度の年末年始*の宿泊予約を2026年6月1日（月）9時から開始いたします。なお、2027年1月3日（日）以降のご宿泊分は、7月1日（水）9時より予約開始予定です。


*2026年6月1日（月）予約開始時は2027年1月2日（土）ご宿泊分までのご予約が可能です




＜年末年始の予約について＞


・2026年12月1日（火）～2027年1月2日（土）のご宿泊


∟　予約開始日時　2026年6月1日（月）　9:00～




・2027年1月3日（日）～1月31日（日）のご宿泊


∟　予約開始日時　2026年7月1日（水）　9:00～




　ご予約は公式サイト、またはお電話、および各種予約サイトにて受け付けいたします。


なかでも、公式サイトからのWEB予約であれば、スムーズにお手続きいただけます。


さらに、大江戸温泉物語グループの公式会員サービス「いいふろ会員」に入会すると、公式サイトからのご予約が会員割引で10%OFFとなり、よりお得にご予約が可能です。


ぜひこの機会に便利なWEB予約をご利用ください。


・公式サイト　https://x.gd/UexWd


・お電話　050-3615-3456（受付時間　9:00～19:00）



■年末年始は温泉につかって、のんびりとしたひと時を過ごしませんか？



　人気の温泉街で観光や絶景が楽しめたり、雪景色を眺めながら温泉を満喫したり、シチュエーションや気分に合わせてホテル・宿を選べるのも大江戸温泉物語グループの魅力です。ぜひお好みのホテル・宿を探してみてください。


施設一覧　https://x.gd/lMQzd



45日以上前の予約で断然お得！『早宿45』


　ご旅行の予定が早期に決まっているお客様向けのプラン。ご宿泊の45日以上前に予約すると、通常料金よりさらにお得に宿泊いただけます。


https://x.gd/i7ubc





※宿泊日の45日前までのご予約受付となります


※対象日、販売室数、割引額は施設によって異なります


※対象となる客室が満室となる場合がございます


※お電話での申込・変更・キャンセル操作はお受けできません


※他の割引やサービスとの併用はできません。なお、いいふろ手形・誕生日クーポンはご利用いただけます



【会社概要】

■会社名 GENSEN HOLDINGS株式会社


■所在地 〒104-0061　東京都中央区銀座7-16-21　銀座木挽ビル5階


■設立年月日　 　2017年12月5日（創業2001年11月）


■代表取締役　　　川崎 俊介


■事業内容　　　　全国で温泉旅館、ホテル、温浴施設、テーマパークの運営事業を展開


（大江戸温泉物語グループとして全国75施設。2026年5月現在）


■URL 　　 https://corporate.ooedoonsen.jp/