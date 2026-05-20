株式会社エーアイ

株式会社エーアイ（本社：東京都文京区、代表取締役社長：廣飯 伸一、証券コード：4388、以下：エーアイ）は、東京都の行う男性の育業支援「TOKYOパパ育業促進企業」に登録決定し、2026年5月18日より「TOKYOパパ育業促進企業登録マーク」が使用可能になったことをお知らせします。エーアイは引き続き男性社員を含むすべての社員が育児と業務の両立ができるよう、制度と風土の両面から支援を続けてまいります。

「TOKYOパパ育業促進企業」登録制度とは？

男性従業員の育業※取得率を一定割合達成し、今後も継続して取得を促進する企業を、東京都が「TOKYOパパ育業促進企業」（以下「登録企業」という。）として登録し、取得率に応じた「TOKYOパパ育業促進企業登録マーク」を付与するものです。

- 都内で事業を営んでいる企業等であること。- 対象期間（過去2会計年度）内に、合計15日以上の育業をした従業員がいること。- 育業対象となる男性の過去2会計年度の平均育業取得率が50%以上であること。

等の要件を満たし、所定の申請を行った企業に登録が許可されます。

詳細は東京都のHPをご参照ください。

https://www.katei-ryouritsu.metro.tokyo.lg.jp/danseiikukyu/touroku/

※育業＝育児休業の愛称

エーアイの取得マークについて

過年度の男性従業員の育児休業取得率に応じてマークが変わりますが、エーアイは100％を示す「ゴールド」マークが認められました。社員の個別の事情に配慮しつつ、登録が維持できるよう引き続き育業取得を推奨していきます。