『ドルフィンウェーブ』『陰の実力者になりたくて！』コラボ開催！アルファとベータがコラボガチャに登場！
株式会社HONEY∞PARADE GAMES（代表取締役 三浦 徹朗/所在地：東京都品川区）は、爽快ジェットバトルゲーム『ドルフィンウェーブ』(以下：ドルウェブ)について、本日5月19日(火) に『陰の実力者になりたくて！』コラボを開催いたします。
記念PVはこちら
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=k4WfUncF6_g ]
◇「陰の実力者になりたくて！コラボドルフィンフェスガチャ」開催！
▼「UR アルファ（ワダツミスタイル)」
▼「UR ベータ（ワダツミスタイル)」
▼「UR 日陰でひとやすみ」 「SSR 新たなる任務」「SR 非凡の才」
5/19(火)より「陰の実力者になりたくて！コラボドルフィンフェスガチャ」を開催いたします！今回のガチャではコラボ限定ドルフィンの「UR アルファ（ワダツミスタイル)」と「UR ベータ（ワダツミスタイル)」、そしてコラボ限定のメモリーが登場！
■開催期間およびガチャpt交換期間
2026/5/19（火）メンテナンス終了後 ～ 2026/6/9（火）13：59まで
※「UR アルファ（ワダツミスタイル)」「UR ベータ（ワダツミスタイル)」及びコラボ限定のメモリーは陰の実力者になりたくて！コラボドルフィンフェスガチャ限定で登場します。
※ドルフィン「アルファ」は「陰の実力者になりたくて！コラボドルフィンフェスガチャ」で登場する「UR アルファ（ワダツミスタイル）」を入手することでプロフィールに追加されます
※ドルフィン「ベータ」は「陰の実力者になりたくて！コラボドルフィンフェスガチャ」で登場する「UR ベータ（ワダツミスタイル）」を入手することでプロフィールに追加されます
※コラボドルフィン「アルファ」「ベータ」には一部機能に制限がございます。
※「陰の実力者になりたくて！コラボドルフィンフェスガチャ」は再販する場合がございます。
※期間は予告なく変更する場合があります。
◇シナリオイベント「潜みし陰との誓い～前編～」開催！
5/19(火)よりシナリオイベント「潜みし陰との誓い～前編～」を開催いたします！イベントをクリアしてイベントBOXガチャを回すとコラボ限定SSRドルフィン育成素材、ドルフィン育成素材等が入手できます！また、コラボミッションではコラボ限定ドルフィン「セレナ・ルイス(ミドガル魔剣士学園制服)」が入手できます！
■開催期間
2026/5/19(火)メンテナンス終了後 ～ 2025/6/9(火)13：59まで
◇コラボ記念ラッピングが登場！
『陰の実力者になりたくて！』コラボ開催を記念してコラボ記念のラッピングが登場いたします！ミッションをクリアして新マシンラッピング「Innocent Shadow」を手に入れよう！
■開催期間
2026/5/19(火)メンテナンス終了後 ～ 2025/6/9(火)13：59まで
◇コラボ記念ホームマップとジオラマが登場！
『陰の実力者になりたくて！』コラボ開催を記念してコラボ記念のホームマップとジオラマが登場！配布期間中にログインしてコラボ記念のホームマップとジオラマを手に入れよう！
■配布期間
2026/5/19(火)メンテナンス終了後 ～ 2025/6/9(火)13：59まで
◇アニメ『陰の実力者になりたくて！』とは
主人公最強×圧倒的中二病×勘違いシリアスコメディ!?
KADOKAWAより刊行されている、『陰の実力者になりたくて！』（著：逢沢大介 イラスト：東西）を原作としたアニメ作品です。
原作小説＆コミカライズなどシリーズ累計780万部突破！
2022年10月よりTVアニメ第1期全20話を放送、2023年10月より第2期全12話を放送。
完全新作劇場版『劇場版 陰の実力者になりたくて！ 残響編』が2027年に公開決定！
■公式サイト
https://shadow-garden.jp/
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■App Store(iOS版)URL
https://apps.apple.com/jp/app/id1533946351
■Google Play(Android版)URL
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.hpgames.dolphin
■DMM GAMES版URL
https://dmg-dolphin-wave.hpgames.jp
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タイトル：ドルフィンウェーブ（#ドルウェブ）
配信日：配信中
ジャンル：爽快ジェットバトル
対応 OS：iOS / Android / Windows11（64bit）
企画：HONEY∞PARADE GAMES
開発：バレット
キャラクターデザイン：たくじ
権利表記: (C)逢沢大介・KADOKAWA刊／シャドウガーデン (C)Marvelous Inc. (C)HONEY PARADE GAMES Inc.
公式サイト：https://hpgames.jp/dolphin-wave/