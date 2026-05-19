2026-2027シーズン パーマ大佐ホームマッチMC 継続のお知らせ
この度、ノジマTリーグ2026-2027シーズンT.T彩たまホームマッチMCがパーマ大佐氏に決定しましたのでお知らせいたします。
パーマ大佐氏は、2022-2023シーズンより５シーズン目の就任となります。
(C)T.LEAGUE
【パーマ大佐氏 コメント】
今季もT.T彩たまホームマッチMCを務める事になりましたパーマ大佐です。
昨季はチーム初となる2季連続プレーオフ進出を果たす事ができましたが、惜しくもセミファイナルで敗れました。チーム2度目のプレーオフ優勝を叶える為には、ホームでの爆援・連勝が必要です。
T.T彩たま最大の魅力は、なんといってもリーグ1・応援がアツい事。
この応援が貴重な1点、1勝をもたらした場面を何度も見てきました。卓球の試合、卓球の応援ってとにかくアツいんです！
「ルールがわからなくても、選手を知らなくても、卓球の試合って楽しい！」そう思って頂けるように、MC席から全力で会場を盛り上げます。
是非会場で僕たちと一緒に卓球を楽しみましょう！皆さんのご来場を心よりお待ちしています。
■T.T彩たまについて
埼玉県をホームタウンとして、新卓球リーグ『Tリーグ』に2018-2019シーズン（創設年)より参入したプロ卓球チームです。
ミッション(使命・存在意義)
・社会に必要とされるかけがえのないチームであり、子どもたちのあこがれの存在となる
ビジョン(なりたい姿)
・常に卓球界をリードし、世界No.1の卓球クラブになる
・彩たまファミリーの輪を広げ、地域のシンボルになる
バリュー(大切にする価値観)
・純粋で美しい心
・感動の創造
・変革への挑戦
■運営会社概要
社名：T.T彩たま株式会社
本社：埼玉県さいたま市浦和区仲町2-5-1 ロイヤルパインズホテル浦和B1F
練習場：埼玉県さいたま市岩槻区美園東3-19-4
電話：048-814-1226
設立：2018年3月
代表者：代表取締役 梅谷 知彦
URL：https://tleague.jp/team/tt-saitama/
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