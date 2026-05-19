Duolingoのオリジナルブロマイド・シールがローソンプリントに登場

Duolingo, Inc.

Duolingo, Inc.（本社所在地：Pittsburgh, USA）が提供する教育アプリ「Duolingo」は、「ローソンプリント」サービスにて、Duolingoのオリジナルブロマイド・シールが、2026年5月19日（火）より登場することをお知らせします。

今回登場するのは、「勉強しないと泣いて怒る緑のフクロウ」としてSNSでも人気を集めるDuolingoのマスコットキャラクター「Duo（デュオ）」をはじめとしたキャラクターたちのオリジナルデザイン。ブロマイド17種、シール14種を展開し、全国のローソン店内マルチコピー機サービス「ローソンプリント」にてプリントできます。

プリントしたブロマイドやシールは、スマホケースに挟んだり、PCやノートに貼ったりするなど、日常のさまざまなシーンで楽しめるデザインとなっています。日常の中でふとDuoと目が合うことで、「今日はまだDuolingoをやってないかも」と日々の学習を思い出していただき、学習を継続したくなるきっかけづくりを目指しています。

概要

開始日

2026年5月19日（火）0:00～

展開場所

全国のローソン店内マルチコピー機

※一部サービス対象外店舗を除く

ラインナップ- オリジナルブロマイド（全17種）- オリジナルシール（全14種）価格- ブロマイド（選択販売）- - L判：300円（税込）- - 2L判：500円（税込）- シール（選択販売）- - L判：400円（税込）- - 2L判／スクエア：600円（税込）

ローソンプリント公式HP内商品詳細ページ

https://lawson-print.com/products/categories/duolingo_Japan

「ローソンプリント」について

「ローソンプリント」は、全国のローソン店内マルチコピー機で、様々なコンテンツのブロマイド商品などを購入できるサービスです。



今後もDuolingoは、日常にそっと寄り添うアイテムを通じて、いつでも、どこでも、楽しく学べる体験をより身近に届けるとともに、推し活感覚で楽しみながら、自然と学習を思い出し継続したくなるきっかけづくりに取り組んでまいります。

Duolingoについて

「誰もが利用できる、世界最高の教育を開発する」ことをミッションに、モバイル学習プラットフォーム「duolingo」、英語力認定試験「Duolingo English Test」を提供しています。



Duolingo（www.duolingo.com）は、世界で最も人気のあるモバイル学習プラットフォームであり、教育カテゴリにおいて世界で最も多くダウンロードされているアプリです。短く遊び感覚で取り組めるレッスンを通じて、言語・数学・音楽・チェスを学ぶことができます。英語だけでなく、スペイン語、フランス語、ドイツ語、韓国語など、合計250以上のコースを提供しています。



「Duolingo English Test」は、海外大学進学など英語力の証明が必要とされる場面で利用できる信頼性の高い試験です。地理的・経済的制約に縛られることなく受験することができ、現在世界6,000以上の教育機関で受け入れられています。