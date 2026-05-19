【徳島県鳴門市】関東学院大学　牧瀬教授に「地域戦略アドバイザー」業務を委託

鳴門市役所

牧瀬氏には、「活動人口」の創出、シティプロモーション推進、ならびに若者条例の制定に向けた施策の立案・推進において専門的な知見をご提供いただきます。

■関東学院大学 牧瀬 稔 教授

関東学院大学法学部地域創生学科教授

関東学院大学法学部地域創生学科長

関東学院大学社会連携センター長

（兼務）社会構想大学院大学コミュニケーションデザイン研究科特任教授

専門分野：自治体政策学、地域政策、地域創生、行政学

全国多数の自治体や民間企業における地域活性化、シティプロモーションの政策立案のアドバイザーとして活躍されています。

■目的

本市では、人口減少や少子高齢化が進む中、地域の持続的な発展に向けた取り組みが急務となっています。

定住人口の増加にとどまらず、関係人口・交流人口を含む「活動人口」の視点から地域を活性化するため、また若い世代の声を市政に反映する仕組みづくりを進めるため、専門家のアドバイスを受けながら施策を推進することとしました。

■アドバイザーによる主な支援内容

1.「活動人口」創出の視点によるシティプロモーションのあり方

2.「活動人口」創出・拡大につながる取り組みの検討

3.鳴門市の人口減少対策の方向性の検討

4.「若者条例」など「活動人口」創出を推進するための方向性の整理