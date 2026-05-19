ＴＯＭＡＳ「有名中高一貫校 学校見学説明会2026」６月中旬開催校の申し込みを受付中！

株式会社リソー教育グループ

株式会社リソー教育グループ（本社：東京都豊島区、代表取締役：天坊真彦）の子会社である、株式会社ＴＯＭＡＳ（本社：東京都豊島区、代表取締役：町田仁）は、「有名中高一貫校 学校見学説明会2026」について、2026年６月中旬の開催日程をお知らせいたします。

６月の中旬は、女子御三家の一角・女子学院や、自由な校風で近年注目を集めているドルトン東京学園等、バラエティに富んだラインナップで開催いたします。

（特設ページ：https://www.tomas.co.jp/event/schoolbriefing/）

本説明会は、各中学校のご協力のもと、実際に学校を訪問して先生方のお話を聴き、校内を見学させていただくまたとないチャンスです。第一志望校や併願校の校風を知るための絶好の機会として、例年多くの反響をいただいております。定員になり次第締切となりますので、お早目にお申し込みください。

■６月中旬の開催校

学校名のリンクからお申し込みください。※定員になり次第締切

■会社概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/77507/table/762_1_326070dd158bfed58f55d268021bcc51.jpg?v=202605190951 ]

株式会社ＴＯＭＡＳ

所在地：東京都豊島区目白３丁目１番40号

代表者：代表取締役社長 町田仁

企業URL：https://www.tomas.co.jp/

事業内容：

・完全１対１の進学個別指導塾「ＴＯＭＡＳ」の運営

・医学部専門個別指導塾「メディックＴＯＭＡＳ」の運営

・進学塾融合型英語スクール「インターＴＯＭＡＳ」の運営

株式会社リソー教育グループ

所在地：東京都豊島区目白３丁目１番40号

代表者：代表取締役社長 天坊真彦

企業URL：https://www.riso-kyoikugroup.com/

事業内容：「ＴＯＭＡＳ」をはじめとする進学個別指導塾のほか、８つのグループ会社を通じ、家庭教師派遣、幼児教育、学校法人向けの学習システムおよび教育プログラムの導入支援、教育旅行事業などを展開

■この記事に関するお問合せ

株式会社リソー教育グループ

広告・マーケティング部 長野

Email ：riso-pr@tomas.jp