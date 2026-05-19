【大阪電気通信大学】国内初！インディーゲーム中心の大型ゲーム施設「デジタルラボ」にデジタルゲーム学科の学生作品を展示〜「ゲームクリエイター甲子園2025」受賞作品『Key Typer』を公開〜

【大阪電気通信大学】国内初！インディーゲーム中心の大型ゲーム施設「デジタルラボ」にデジタルゲーム学科の学生作品を展示〜「ゲームクリエイター甲子園2025」受賞作品『Key Typer』を公開〜