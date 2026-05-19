日本語教育の未来を、笑顔と挑戦でつなぐ。カナン国際教育学院・カナン東京日本語学校が「CANAAN EduGroup」として新たなスタート

株式会社キノシタ教育を通じて世界の笑顔をつくる--。





カナン国際教育学院（2003年創立）とカナン東京日本語学校（2022年設立）は、創業記念日である2025年10月1日付でブランドアイデンティティを統一し、現在は「CANAAN EduGroup（カナンエデュグループ）」として新たな体制のもと歩みを進めています。20年以上にわたり培ってきた日本語教育の信頼と実績を礎に、“挑戦と笑顔で、未来をつなぐ”という新たな想いを掲げました。

本グループでは、のべ3,000人の日本語学習者を育成して参りました。今まで学習指導をしてきた出身国・地域別では、中国、韓国、ベトナム、フィリピン、タイ、カンボジア、マレーシア、ミャンマー、ネパール、スリランカ、インド、アメリカ、フランス、スペイン…と、全世界50ヵ国以上にものぼります。

今回のリブランディングでは、これまでの歩みを継承しつつ、「対話によってつながり、可能性を広げる」という教育の原点に立ち返り、ミッション・ビジョン・タグライン・バリューを再定義・明文化することで、ブランドの在り方を再構築いたしました。





本グループでは、留学生教育と教職員育成の両面から教育事業を展開し、日本語力の向上だけでなく、人間力（EQ）を育む学びを提供しています。多文化共生の推進と教育DXを背景に、学生・教職員・地域社会がともに学び合う場を目指します。さらに、共通の価値観（バリュー）をもとに、全教職員が一丸となって教育の質向上に取り組んでまいります。これらの価値観は、今後の事業展開と組織成長を支える重要な指針となります。

■ 新ブランドコンセプト

ミッション:

日本語力向上と共に、人間力（EQ）の向上が提供できるよう、より優れた教育サービスを常に探求し、学習者の豊かな人生の創生に寄与する

ビジョン：カナンに関わる全ての方が幸せになる

タグライン: You Can Be, You Can Smile.（「なりたい自分」になり、そして「笑顔」になる。）

バリュー ：CANAAN6文字に込めた Challenge, Ambition, New, Action, Achievement, Nexus”の6つの価値





■ 共同代表メッセージ

「創業以来初の大規模なリブランディングを行いました。本リブランディングを通して、私たちは“日本語教育が留学生のみならず関わる方の人生を変える”という強い信念をもう一度世界に発信します。

今後、カナン エデュグループとして、創立の場所である江東区を中心に、他の東京エリア、日本の主要都市、さらには海外へと今まで以上に拡大していく所存です。全ては、我々がミッション、ビジョンに掲げた想いの実現のためであります。今後もグループ従業員一同、挑戦と笑顔を絶やさず全力で突き進んで参ります。」

CANAAN EduGroup

共同代表 木下 沢威

共同代表 木下 裕





■ 新ブランドコンセプト（相関図イメージ）

本グループの創業事業でもある、木下学園の『木』の文字をモチーフとし、事業が成長する様子を表現。枝の一部が『▱』CANAAN EduGroupとして芽吹き、『Ambision』の大志を持って、グループの『VISON』『MISSION』を達成するように活動することにより、『You can be, You can Smile.』＝【笑顔】を目指します。

グループロゴは、学校法人設立時からのテーマカラーであるネイビーを基軸に、右斜め上に枝が伸びゆくイメージに。そして、本グループが大切にしている、You Can Be, You Can Smile.（「なりたい自分」になり、そして「笑顔」になる。）のタグラインを右下に添え、掲げているビジョンの「カナンに関わる全ての方が幸せになる」も表現。その流れに、日本語学校事業の主力である、カナン東京日本語学校、そして祖業でもある木下学園を表現し、３つが連動するロゴスタイルを策定。

■キービジュアル

キービジュアルでは、「SPARK YOUR FUTURE」（未来を、きらめかせる）というコンセプトの元、本グループが留学生に対して提供する日本語力向上のベネフィットを視覚的に表現。多様化している国際社会の中でも目標を達成するためにも、笑顔であり続けるために、教職員一丸となり支援を致します。

■学校概要・企業概要について/本件に関する問合せ先



◎カナン エデュグループ

CANAAN EduGroup

URL：https://www.canaan-edu.jp

主な事業：留学事業/日本語教員養成事業/生活者事業/オンライン事業/進学塾事業/外販事業/海外事業

◎カナン国際教育学院（学校法人）

中国を中心に、ベトナム、香港、台湾、タイ、ロシア、インドネシア、ネパール、ミャンマーなど、21を超える国と地域からの留学生が学ぶ日本語教育機関。主な特徴は以下のとおり。

・東京都内約300校の日本語学校の中で、30校目となる学校法人の日本語学校

・圧倒的な進学実績

-1対1の個別進学指導

-進学指導のスペシャリストによる徹底サポート

-「進学向けカナン塾」を設置

-大学・専門学校との広いネットワークと安定した指定校推薦枠

・充実した学生サポート体制

-担任、副担任、生活指導の3名体制で一人ひとりを支援

【学校概要】

社名：学校法人木下学園

学校名：カナン国際教育学院

事業内容： 日本語語学事業

HP：https://www.canaan.ac.jp/

本社所在地：〒136-0072 東京都江東区大島3丁目23-8 木下ビル

理事長：木下沢威 学校長：相川愛美

◎カナン東京日本語学校（株式会社）

進学「合格」をゴールとせず、進学後の即戦力育成を目指す、総合型教育カリキュラムを展開。学生が初級から上級までシームレスに成長できる独自の教育プログラムにより志望校合格とその先の活躍を支援しています。

・独自の総合型カリキュラム

-日本語力に加え、思考力・社会的スキルを育成

-進学後すぐに活躍できる人材の育成を重視

・シームレスな成長支援

-初級から上級まで一貫した教育体系

-志望校合格と進学後の活躍力を両立

・人生のデザインを共に創る学校

-学生一人ひとりの可能性を最大化し、最適なキャリア形成をサポート

【企業概要】

社名：株式会社キノシタ

学校名：カナン東京日本語学校

事業内容： 日本語語学事業

HP：https://canaantokyo.com/

本社所在地：〒136-0071 東京都江東区亀戸6-56-15 ビジョナリーIV6階

代表取締役：木下裕 学校長：木下沢威

◎本件に関する問合せ先

カナンエデュグループ カナン国際教育学院

広報担当 info@canaan.ac.jp



■ 今後の展開

・日本語教育事業の拡大（日本国内でのエリア拡大、校舎増設）

・日本語教師養成講座の拡大および日本語教育ノウハウの支援

・カナンエデュグループ公式WebサイトおよびSNSの全面リニューアル