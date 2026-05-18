Amazon、東京オフィスを拡張し、麻布台ヒルズに新拠点を開設

アマゾンジャパン合同会社

アマゾンジャパン合同会社（所在地：東京都、以下「アマゾンジャパン」）とアマゾン ウェブ サービス ジャパン合同会社（所在地：東京都、以下「AWSジャパン」）は本日、東京都港区の麻布台ヒルズに新たなオフィスを開設したことを発表しました。本日からAWSジャパンのチームが入居を開始し、2026年内にはアマゾンジャパンの複数のチームも移転する予定です。日本でのAmazon.co.jpのサービス開始から26年目、AWSジャパンとしてはアジアパシフィック（東京）リージョンと呼ぶデータセンター群の開設15年目を迎え、今回の拡張は、日本と日本のお客様に対する長期的なコミットメントを示すものです。

新オフィスは麻布台ヒルズの34階から44階に位置し、ワークスペースのほか、セミナールーム、社内カフェテリア、外部来訪者向けスペース、カスタマーエクスペリエンスセンターを備えています。お客様のオフィス体験とイノベーションの向上を目的としてデザインされており、日々のオフィス体験をより良いものにするためのアイデアと従業員同士のコラボレーションを促進するための工夫や仕組みなどが含まれています。また、従業員の日々のニーズに合わせて、ヘルスステーション、マザーズルーム（搾乳室）、クワイエットルーム（静かな環境の休憩スペース）などを設置し、従業員のウェルビーイングを包括的にサポートする環境を整えています。オフィスのデザインは、日本の四季と伝統的な庭園文化にインスピレーションを得ており、従業員の活力と創造性を高める環境を構築しています。

今回の東京オフィス拡張について、アマゾンジャパン社長 ジャスパー・チャンは次のように述べています。

「日本でのAmazon.co.jpのサービス開始から26年目を迎え、Amazonは日本のお客様へのコミットメントを今後もさらに強化していきます。今回の拡張は、従業員が最大限の力を発揮し、より効果的に協働しながら、お客様のためのイノベーションを推進できる環境づくりを目的としています。私たちは今後も日本への投資を続けるとともに、日々お客様に価値を提供しているチームへの支援を強化してまいります」

また、AWSジャパン社長 白幡 晶彦は次のように述べています。

「AWS誕生20周年、東京リージョン開設15周年の節目に、新オフィスへの移転を迎えます。生成AIをはじめとする最新テクノロジーの選択肢が急速に広がる今、お客様やパートナーの皆様のビジネス変革に伴走し、共にイノベーションを創出することが、これまで以上に重要だと考えています。新たな拠点を、お客様との共創・実証の場として活用し、日本の未来に確かなインパクトをもたらすべく、全力で取り組んでまいります」

今回の拡張の一環として、アマゾンジャパン及びAWSジャパンは従来の目黒オフィス・品川オフィスにおいても、従業員の働きやすさの向上、コラボレーションやイノベーションの促進、そして顧客への提供価値の最大化を目的としたワークプレイス変革を進めています。従業員は、個人で集中できるスペースから、チームでの協働に適したオープンエリアまで、多様なワークスペースを利用できるようになります。

アマゾンジャパンは2000年に日本でサービスを開始し、複数のオフィスのほか、25か所以上のフルフィルメントセンター（FC）および65か所以上のデリバリーステーション（DS）を全国に展開し、Eコマース、デジタルコンテンツ、EchoやFire TVなどのデバイスをはじめとする幅広いサービスを提供しています。

またAWSジャパンは、2011年のアジアパシフィック（東京）リージョンの開設から15年、2021年のアジアパシフィック（大阪）リージョンの開設から5年を迎え、業界を問わずスタートアップ企業からエンタープライズ企業、政府・公共機関も含め、数多くの日本のお客様のAIならびにクラウド活用を支援しています。

日本においてAmazonでは、2025年時点で15,000人以上の従業員が働いており、麻布台ヒルズへの新拠点開設は、日本のお客様・パートナー・従業員・地域社会に対するAmazonの長期的なコミットメントと、日本経済の成長とイノベーションへの継続的な投資を改めて示すものです。また、お客様のデジタルトランスフォーメーションの支援、イノベーション創出をより一層加速させることが可能となります。

Amazonについて

Amazonは4つの理念を指針としています。お客様を起点にすること、創造への情熱、優れた運営へのこだわり、そして長期的な発想です。Amazonは、地球上で最もお客様を大切にする企業、そして地球上で最高の雇用主となり、地球上で最も安全な職場を提供することを目指しています。カスタマーレビュー、1-Click注文、パーソナライズされたおすすめ商品機能、Amazonプライム、フルフィルメント by Amazon（FBA）、アマゾン ウェブ サービス（AWS）、Kindle ダイレクト・パブリッシング、Kindle、Career Choice、Fire タブレット、Fire TV、Amazon Echo、Alexa、Just Walk Out technology、Amazon Studios、気候変動対策に関する誓約（The Climate Pledge）などは、Amazonが先駆けて提供している商品やサービス、取り組みです。Amazonについて詳しくはAmazon Newsroom (https://amazon-press.jp(https://amazon-press.jp/)) およびAbout Amazon (https://www.aboutamazon.jp(https://www.aboutamazon.jp/)) から。

AWSについて

アマゾン ウェブ サービス（AWS）は、お客様を起点に考え、イノベーションの速度、オペレーショナルエクセレンス、そして長期的視点を行動規範としています。20年近くにわたり、AWS はあらゆる規模・業界の組織がクラウドコンピューティングと生成 AI を活用できるよう、テクノロジーを民主化してきました。その結果、急速に成長を続けるエンタープライズ向けテクノロジービジネスを築いてきました。現在、数百万に及ぶお客様が AWS を信頼し、イノベーションの加速、ビジネスの変革を通じて、未来を形成しています。包括的なAIケイパビリティとグローバルなインフラストラクチャを備えた AWS は、ビルダーが大きなアイデアを実現できるよう支援しています。詳細ならびに最新情報については、以下をご覧ください。

https://aws.amazon.com/jp/

@AWSNewsroom (https://x.com/AWSNewsroom )

[表: https://prtimes.jp/data/corp/4612/table/2131_1_31ffc794f4250a5006e629040f099238.jpg?v=202605181151 ]