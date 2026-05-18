VR周辺機器ブランド「KIWI design」、VRChatで活動するピアニスト「ともしょう」氏とパートナーシップを締結

KIWIDESIGN(HONGKONG)LIMITED

世界トップクラスのVR周辺機器メーカーであるKIWI design（本社：中国・深セン・香港）は、2026年5月より、ソーシャルVRプラットフォーム「VRChat」を中心に活動するピアニスト・ともしょう氏と正式にパートナーシップを締結したことをお知らせいたします。

本提携を通じて、KIWI designは日本独自のVRコミュニティ文化への理解を深め、より日本のユーザーに寄り添った製品体験とブランド価値の提供を目指します。

■ パートナーシップ締結の背景：日本市場への「真のローカライズ」

KIWI designはこれまで、公式サイトやアマゾンなどのグローバルDTCチャネルを通じて、世界中のVRユーザーに高品質なヘッドストラップやフェイスインターフェースを提供してまいりました。

今回、VRChat上の音楽シーンで多大な支持を集める「ともしょう」氏をパートナーに迎えることで、単なる製品の提供に留まらず、日本のVR文化の発展に寄与したいと考えています。メタバース内でのパフォーマンスを支える「快適な装着感」と「没入感」を、ともしょう氏の活動を通じて日本のユーザーの皆様に直接伝えていくことが、弊社の掲げる日本市場への本土化（ローカライズ）戦略の第一歩となります。

■ ともしょう氏について

2023年11月にVRChatを開始。「VRピアニスト」として、メタバース上での演奏会やイベントを通じて、音楽のある特別な時間を創造し続けています。

主催イベント「ともしょうAquarium Group」の運営や「ともしょうBGM Collection」の販売、アーティストやバンドとのコラボレーションなど、活動範囲を広げながら、より多くの人に心地よい音色を届けるべく日々演奏活動を行っています。

公式サイト: https://www.tomoshou.jp/(https://www.tomoshou.jp/)

■ メタバースでの演奏会へのお誘い

ともしょう氏は定期的にVRChat内での演奏会を開催しており、どなたでもその心地よいピアノの音色を体験することが可能です。

具体的な演奏スケジュールは、ともしょう氏の公式サイト内「カレンダー」よりご確認いただけます。KIWI designの製品が支える、ストレスフリーで没入感のある音楽体験を、ぜひ会場でご体感ください。

■ KIWI designについて

KIWI designは、世界中のVRユーザーに「より快適な体験」を届けることをミッションとしたVR周辺機器のリーディングカンパニーです。特許取得済みの独自設計と、ユーザーフィードバックを最優先した製品開発により、世界100カ国以上で愛用されています。MetaのMade for Meta公式認定パートナーとして、高い品質基準のもとで製品を提供しています。

【本件に関するお問い合わせ先】

KIWI design マーケティング担当：kaku.guo@kiwidesign.jp

公式サイト：https://www.kiwidesign.jp/

アマゾン公式店舗：https://www.amazon.co.jp/kiwidesign/

【ともしょう氏 関連リンク】

公式サイト：https://www.tomoshou.jp/(https://www.tomoshou.jp/)

X (旧Twitter)：@tomoshou_vrc