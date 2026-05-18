【紀ノ国屋】そのまま洗濯機で洗える。毎日使いやすい「ソフトメッシュバッグ」が登場！

株式会社紀ノ國屋

紀ノ国屋でこのたび発売する「ソフトメッシュバッグ」は、軽やかなメッシュ素材を使用した、毎日使いやすい便利バッグです。

衣類やタオル、小物類などを気軽に収納でき、持ち手部分を内側に収納することで、そのまま洗濯ネットとして使用することも可能です。

また、メッシュ素材ならではの通気性と、中身が見やすく整理しやすいのも特徴。

暮らしのさまざまなシーンに自然と馴染む、便利なアイテムに仕上げました。

持ち手を内側に収納

ブラックホワイト

持ち手をバッグ内部に収納することで、ポーチのようにコンパクトに使えます。

また、持ち手が引っかかりにくく、そのまま洗濯ネットとして使えるのもポイントです。

手持ち部分を内側に収納

持ち手を内側に収納することで、ポーチのようにコンパクトに使えます。

様々なシーンに馴染む

サウナやジム、旅行、ランドリーシーンにも。

通気性のある素材感

メッシュ素材ならではの軽やかさと通気性が、日常に自然と馴染みます。

日常のさまざまな場面で

サウナやジム、旅行、買い物など、日常のさまざまなシーンに馴染むソフトメッシュバッグ。

軽くやわらかな素材感により、持ち運びしやすく、毎日のさまざまなシーンで気軽に使えます。

【暮らしのさまざまな場面で】

・買い物時のエコバッグとして

・サウナやジム後のウェアやタオル収納に

・旅行時の衣類や小物の整理に

・ランドリーバッグとして

・車内やリビングでの整理収納に

・子どもの着替えやタオル入れに

・水辺レジャーやアウトドアシーンにも

日常のさまざまな場面に寄り添いながら、暮らしに便利なアイテムです。

《販売情報》

2026年5月20日(水)20:00よりオンラインストアにて販売を開始し、翌21日(木)からは店舗でも順次展開します。

《商品概要》

■商品名：紀ノ国屋 ソフトメッシュバッグ

■カラー：ブラック、ホワイト

■販売価格：各\1,999（税込）

■サイズ：約タテ22cm/ヨコ35cm/マチ8cｍ

持ち手：約2.5×28cm

■素 材：ポリエステル（持ち手部分：ポリプロピレン）

■販売店舗：大丸東京店、渋谷スクランブルスクエア店、エキュート立川店

※販売店舗は、発売開始時点の情報となります。

オンラインストアでの購入はこちら

紀ノ国屋 ソフトメッシュバッグ

https://www.super-kinokuniya.jp/c/releases/26sp-softmesh

※物流状況や天候等により店舗での販売が遅れる場合がございます。

※数量限定商品のため、在庫がなくなり次第終了となります。

※店頭在庫は日々変動いたしますので、販売状況は直接店舗へお問い合わせください。

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