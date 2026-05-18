【紀ノ国屋】そのまま洗濯機で洗える。毎日使いやすい「ソフトメッシュバッグ」が登場！

写真拡大 (全7枚)

株式会社紀ノ國屋


紀ノ国屋でこのたび発売する「ソフトメッシュバッグ」は、軽やかなメッシュ素材を使用した、毎日使いやすい便利バッグです。


衣類やタオル、小物類などを気軽に収納でき、持ち手部分を内側に収納することで、そのまま洗濯ネットとして使用することも可能です。


また、メッシュ素材ならではの通気性と、中身が見やすく整理しやすいのも特徴。


暮らしのさまざまなシーンに自然と馴染む、便利なアイテムに仕上げました。



ブラック

ホワイト

持ち手を内側に収納

持ち手をバッグ内部に収納することで、ポーチのようにコンパクトに使えます。


また、持ち手が引っかかりにくく、そのまま洗濯ネットとして使えるのもポイントです。



手持ち部分を内側に収納

持ち手を内側に収納することで、ポーチのようにコンパクトに使えます。




様々なシーンに馴染む

サウナやジム、旅行、ランドリーシーンにも。




通気性のある素材感

メッシュ素材ならではの軽やかさと通気性が、日常に自然と馴染みます。





日常のさまざまな場面で

サウナやジム、旅行、買い物など、日常のさまざまなシーンに馴染むソフトメッシュバッグ。


軽くやわらかな素材感により、持ち運びしやすく、毎日のさまざまなシーンで気軽に使えます。



【暮らしのさまざまな場面で】


・買い物時のエコバッグとして


・サウナやジム後のウェアやタオル収納に
・旅行時の衣類や小物の整理に
・ランドリーバッグとして
・車内やリビングでの整理収納に
・子どもの着替えやタオル入れに
・水辺レジャーやアウトドアシーンにも



日常のさまざまな場面に寄り添いながら、暮らしに便利なアイテムです。



《販売情報》


2026年5月20日(水)20:00よりオンラインストアにて販売を開始し、翌21日(木)からは店舗でも順次展開します。



《商品概要》


■商品名：紀ノ国屋　ソフトメッシュバッグ


■カラー：ブラック、ホワイト


■販売価格：各\1,999（税込）


■サイズ：約タテ22cm/ヨコ35cm/マチ8cｍ


　持ち手：約2.5×28cm


■素　材：ポリエステル（持ち手部分：ポリプロピレン）


■販売店舗：大丸東京店、渋谷スクランブルスクエア店、エキュート立川店


※販売店舗は、発売開始時点の情報となります。



オンラインストアでの購入はこちら


紀ノ国屋　ソフトメッシュバッグ


https://www.super-kinokuniya.jp/c/releases/26sp-softmesh



※物流状況や天候等により店舗での販売が遅れる場合がございます。


※数量限定商品のため、在庫がなくなり次第終了となります。


※店頭在庫は日々変動いたしますので、販売状況は直接店舗へお問い合わせください。



■紀ノ国屋ホームページ


https://www.e-kinokuniya.com/


■紀ノ国屋公式SNS


Facebook：https://www.facebook.com/superkinokuniya


Instagram：https://www.instagram.com/kinokuniya_super/


X (Twitter) ：https://twitter.com/S_kinokuniya