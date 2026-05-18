【紀ノ国屋】そのまま洗濯機で洗える。毎日使いやすい「ソフトメッシュバッグ」が登場！
紀ノ国屋でこのたび発売する「ソフトメッシュバッグ」は、軽やかなメッシュ素材を使用した、毎日使いやすい便利バッグです。
衣類やタオル、小物類などを気軽に収納でき、持ち手部分を内側に収納することで、そのまま洗濯ネットとして使用することも可能です。
また、メッシュ素材ならではの通気性と、中身が見やすく整理しやすいのも特徴。
暮らしのさまざまなシーンに自然と馴染む、便利なアイテムに仕上げました。
ブラック
ホワイト
持ち手を内側に収納
持ち手をバッグ内部に収納することで、ポーチのようにコンパクトに使えます。
また、持ち手が引っかかりにくく、そのまま洗濯ネットとして使えるのもポイントです。
手持ち部分を内側に収納
持ち手を内側に収納することで、ポーチのようにコンパクトに使えます。
様々なシーンに馴染む
サウナやジム、旅行、ランドリーシーンにも。
通気性のある素材感
メッシュ素材ならではの軽やかさと通気性が、日常に自然と馴染みます。
日常のさまざまな場面で
サウナやジム、旅行、買い物など、日常のさまざまなシーンに馴染むソフトメッシュバッグ。
軽くやわらかな素材感により、持ち運びしやすく、毎日のさまざまなシーンで気軽に使えます。
【暮らしのさまざまな場面で】
・買い物時のエコバッグとして
・サウナやジム後のウェアやタオル収納に
・旅行時の衣類や小物の整理に
・ランドリーバッグとして
・車内やリビングでの整理収納に
・子どもの着替えやタオル入れに
・水辺レジャーやアウトドアシーンにも
日常のさまざまな場面に寄り添いながら、暮らしに便利なアイテムです。
《販売情報》
2026年5月20日(水)20:00よりオンラインストアにて販売を開始し、翌21日(木)からは店舗でも順次展開します。
《商品概要》
■商品名：紀ノ国屋 ソフトメッシュバッグ
■カラー：ブラック、ホワイト
■販売価格：各\1,999（税込）
■サイズ：約タテ22cm/ヨコ35cm/マチ8cｍ
持ち手：約2.5×28cm
■素 材：ポリエステル（持ち手部分：ポリプロピレン）
■販売店舗：大丸東京店、渋谷スクランブルスクエア店、エキュート立川店
※販売店舗は、発売開始時点の情報となります。
オンラインストアでの購入はこちら
紀ノ国屋 ソフトメッシュバッグ
https://www.super-kinokuniya.jp/c/releases/26sp-softmesh
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※店頭在庫は日々変動いたしますので、販売状況は直接店舗へお問い合わせください。
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