3Dコンテンツ制作・開発のモデリー『第19回 コンテンツ東京 ～映像・CG制作展～』に出展決定

出展の背景

株式会社メルタ

近年、企業のブランディングや広告コミュニケーション、XR活用、VTuber、教育・研究分野に至るまで、3Dコンテンツが活躍する領域は急速に広がっています。一方で、これまでにご相談いただいたお客様からは、「どこに頼めばよいか分からない」「企画段階から相談したい」「制作後の運用も含めて任せたい」といった声を多くいただいてきました。

モデリーは、初期構想のご相談から制作・運用支援までを一貫してサポートする体制で、こうした課題の解決に取り組んできました。本展示会では、当社のこれまでの制作事例とインタラクティブな体験デモを通じて、3D活用の具体的なイメージを持ち帰っていただける場をお届けします。

ブースで体験いただける内容

ブースでは、4つのコンテンツを中心に、3D活用の幅広い可能性をご紹介します。

１.過去制作事例のリール上映

- 過去制作事例のリール上映- L字ディスプレイによる裸眼3D映像コンテンツ- タッチディスプレイのインタラクティブ3Dコンテンツ- バーチャルキャラクター「おしゃべりメルちゃん」の体験会

モニター2台で、これまでモデリーが手がけてきた多様な3DCG制作事例を上映します。

教育機関向けコンテンツ、メタバース空間の3D制作、テーマパーク向け映像、Webサービス用のキャラクターアバター等、幅広いジャンルの実績をご覧いただけます。※事例の詳細は許諾範囲内で公開します。

２.L字ディスプレイによる裸眼3D映像コンテンツ

新宿東口の巨大3D猫で有名なL字型ディスプレイで実現する裸眼3D広告のデモを実施します。

特殊な眼鏡を使わず、画面から映像が飛び出してくるような立体感のある表現をその場でご体感いただけます。

屋外大型サイネージ、商業施設のランドマーク広告、大型イベント・キャンペーンの目玉演出など、SNSでの拡散も狙える話題性の高いブランド訴求シーンでの活用イメージをご提案します。

３.タッチディスプレイのインタラクティブ3Dコンテンツ

来場者が画面を直接操作し、3Dモデルを自由な角度から見たり、触ったりできるインタラクティブコンテンツを展示します。製品紹介・ショールーム・教育用途への応用例としてご体験ください。

４.バーチャルキャラクター「おしゃべりメルちゃん」の体験会

モデリーのオリジナルキャラクター「おしゃべりメルちゃん」が、来場者と簡単な会話を行うデモを実施します。VTuber制作・キャラクターIP活用・接客コンテンツへの展開イメージをお伝えします。

加えて、制作チームのメンバーがブースに常駐し、3D活用の構想段階からのご相談・お見積もりも承ります。

出展概要

事前来場登録（無料）のご案内

おしゃべりメルちゃんの体験はこちら :https://mel-talk.vercel.app/?utm_source=prtimes&utm_medium=content_tokyo&utm_campaign=button[表1: https://prtimes.jp/data/corp/25751/table/36_1_69de9087f8f591e42c8f8e9b02c0842e.jpg?v=202605180351 ]

「コンテンツ東京」は、事前の来場登録（無料）が必要です。下記ページよりご登録いただけます。

事前来場登録（無料）：こちらから(https://u59854101.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=u001.jP9fimq7yNy8HnuOkMpuK-2Bu-2F3O1PkD4reuKRdkkb8SSRtBztMeSXMk2E0JlsaA-2BXe7MwnqbUVzkeT68SbR-2FU04UzqmQW9NBBkGhRc7f-2BdmNAui3dyYA0g91B0J3Kp7q4e1Ml_uOWyvoiJH-2FR0U4Lmbj1v79dDvtBzIpdEUGQ4GpxcnHHv3wnCQzR4rlTL7KkTUQ0Lz5Z4wtJkQZ-2BsQ5Q9Vwwe4WwIG97FDKiwm3mc8NVRllAaxBTk7ZR-2BcjDZQ8HQpvXgP1HnlFBa4t50lximW9VGyC0AltfAzzlAZlJeitg9dvw4pGCfHj-2FMzM3lgyACaT-2Fs0UMKmFutzk4OxqNOn2yPS9zAWaC13vmnANjOjRKB075xI-2BvSAItxioQxx2T-2Bhok6gK2zqx-2BT2M5-2B7ptObwUF8w-3D-3D)

こんな方におすすめです

- 自社のサービス・商品紹介に3D/3DCGの活用を検討している事業会社のご担当者様- 映像案件・広告案件で3DCG制作のパートナー会社をお探しの制作会社様- VTuber・バーチャルキャラクターの制作・運用を検討されている方- AR/VR/メタバース/インタラクティブコンテンツの企画を進めている方- 教育・研究用途の3Dコンテンツ制作をお考えの方

ブースでお会いできることを、モデリーチーム一同、心よりお待ちしております。

モデリーについて

モデリーは、3Dモデルの制作・活用に特化した3Dコンテンツ制作・開発パートナーです。

社内の3Dデザイナーに加えて、国内外のデザイナーともタッグを組み、映像・ゲーム・AR/VR・VTuber・AIアバター開発・教育用コンテンツなど、幅広い用途に合わせた最適な3Dデータ・3Dコンテンツを制作します。

3Dモデリングの依頼が初めてのご担当者様でも、お問い合わせフォームより費用やスケジュールをお気軽にご相談いただけます。初期構想から納品後の継続的な運用支援まで、3Dコンテンツプロジェクトの成功を一気通貫でサポートいたします。

株式会社メルタについて

株式会社メルタは、3D技術を異なる領域に融合させ、新たな価値を生み出す会社です。「やさしいものづくり」をテーマに、3DCG制作サービス「モデリー」、3Dプリントサービス「3Dayプリンター」など、3D技術を切り口とした多角的な事業を展開しています。

本件に関するお問い合わせ先

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/25751/table/36_2_a7c8dbb83eab80114ccade0b6b19d967.jpg?v=202605180351 ]

株式会社メルタ モデリー事業部

担当：倉増 和真

Email：info@3d-modely.com

TEL：03-5839-2567