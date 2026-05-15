スカニア正規ディーラーのマルニ、滋賀県栗東市に新拠点をリニューアルオープン

スカニアジャパン株式会社

スカニアスタンダードのディーラーデザインを採用した新拠点

スカニアジャパン株式会社は、株式会社マルニ（本社：滋賀県栗東市。以下、マルニ）が運営するスカニア正規ディーラー拠点をリニューアルオープンしたことをお知らせいたします。

本拠点は、スウェーデン本国のディーラーデザインを採用し、旧ワークショップ機能を移転した新拠点としてオープンしました。

新拠点には最新設備を導入し、民間車検工場を併設。大型車両からトレーラーまで幅広い車両の整備に対応します。延べ床面積は1,399.55平方メートル で、施設内には計７ベイを備えています。内訳は、整備ストール5ベイ（2柱リフト3基、テストリフト2基）、下部洗車ストール1ベイ、車検検査ライン1ベイとなっています。

立地する栗東市は、名神高速道路「栗東IC」を擁する交通の結節点であり、京阪神および中京圏を結ぶ物流ネットワーク上の重要なエリアです。本拠点は、関西・中京地域をカバーするサービス拠点としての役割を担います。

北欧風の家具を配したお客様待合室

■株式会社マルニ 代表取締役 水野元也氏 コメント

「スカニアのグローバルデザインを取り入れた新拠点を通じて、全国のスカニアユーザーの皆さまに、より安心してご利用いただけるサービス環境を提供してまいります」

■スカニアジャパン株式会社 ディーラーデベロップメントディレクター 内山厚志 コメント

「本拠点はスカニアのブランド理念と品質基準を体現する施設であり、より一貫した顧客体験を提供できるものと期待しています。マルニ様とともに、滋賀県および周辺地域のお客様に高品質なサービスを提供してまいります」

スカニアジャパンは、今後も販売・サービスネットワークの強化を通じて、顧客価値の向上に取り組んでまいります。

株式会社マルニ

〒520-3023滋賀県栗東市坊袋192

http://www.ma-run-i.co.jp

TEL：077-552-2321

営業時間：8:30~17:30