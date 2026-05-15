NOSE SHOPの新業態「U NOSE SHOP（ユー ノーズショップ）」がついに始動。池袋、心斎橋の2拠点にオープン。アジア発の新進ブランドが中心となるブランドラインアップを一挙公開【第2弾】

NOSE SHOP株式会社U NOSE SHOP 心斎橋

“香水砂漠”と呼ばれる日本の香水市場に一石を投じ、「他の誰でもない、あなたの鼻が主役のお店。」というコンセプトで、2017年の8月にスタートした日本初*のニッチフレグランス専門店「NOSE SHOP（ノーズショップ）」は、新業態「U NOSE SHOP（ユー ノーズショップ）」を、池袋パルコ 本館B1Fに2026年5月15日（金）、心斎橋パルコ B1Fに2026年6月5日（金）オープンいたします。

今回、“直感”で香りを選ぶフレグランス専門店「U NOSE SHOP」で展開するブランドラインアップの続報を一挙ご紹介する第2弾。これまでNOSE SHOPで磨いてきた審美眼をベースに、デビューして間もない若手ブランドや、アジア発のフレグランスブランドを多数取り揃えて、新しい香りの入口を提案します。

U NOSE SHOP ラインアップ紹介【第1弾】はこちら(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000178.000024774.html)

U NOSE SHOP 詳細リリース：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000177.000024774.html

U NOSE SHOP 心斎橋リリース：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000173.000024774.html

* 日本国内におけるニッチフレグランス専門店として 自社調べ（2026年4月時点）

今後注目の新進ブランドを取り揃えた、新たな香りの聖地

NOSE SHOPがプロデュースする、日本生まれのデイリーフレグランスブランド「KO-GU（コーグ）」をはじめ、近年盛り上がりを見せるアジアマーケットから誕生したブランドや、デビューして間もない新進ブランドを多数展開。今後もいち早く新たな香りに出会える場所として、若手ブランドの取り扱いを拡大していきます。

その他、NOSE SHOPの人気ブランドもピックアップし、プレイフルな香りの体験をお届け。より自由な視点で出会う、新たな香りの聖地が誕生します。

今回、ラインアップ紹介の第2弾では、勢いが増すアジアマーケットから中国・韓国発ブランドを中心に紹介いたします。

竹浮 Zhufu（ジューフー）

纏う祝福

竹浮 Zhufu｜ジューフー

（中国）

竹浮 ZHUFU（ジューフー）は、「竹浮」が中国語で「祝福（Zhùfú）」と同じ響きを持つことを名の由来とする、中国発のフレグランスブランド。アジア文化において幸福・長寿・高潔な品格を象徴する竹のように、手にする一本一本の香水に祝福と愛を込めることを使命とする。中国の美意識を、中国人調香師たちが香りへと翻訳するという一貫した姿勢が、このブランドの骨格をなす。定番作品群は、熟成プーアル茶の静けさ、竹林に集う詩人たちの宴、夕暮れの森の湿った空気、祖母の手から届く柿の記憶など、中国の風景・歴史・日常の情景を香りへと昇華させたもの。どの一本にも、特定の場所と時間と感情が宿り、まとった瞬間から物語が始まる。上海近郊の禅寺や、かつて中国一の高さを誇った超高層ビルとのコラボレーションにも見られるように、香りを通じて場所と祈りと記憶を結びつけるアプローチは、フレグランスブランドの枠を大きく超える。東洋の情緒と現代デザインを融合させたブランド美学は、2025年ジャーマンデザイン賞を受賞し、国際的な評価を得ている。

［商品情報］

竹浮 Zhufu（ジューフー）

ラインアップ 全7種

オードパルファム（6種）15ml 16,500円（税込）

パフュームキット（1種）2ml×6種 16,500円（税込）

Aentos（エントゥス）

自然と、ゆっくり

Aentos｜エントゥス

（中国）

2022年、サラ・チンとアストリッド・チャンによって上海で共同設立されたライフスタイル＆フレグランスブランド。ブランド名は「A To Slow（ゆっくりと）」に由来し、加速し続ける世界の中でスローリビングとセルフケアを促すという思想を体現している。Bコープ認証を取得し、環境・社会への誠実な姿勢をブランドの根幹に置く。香りの設計を担うのは、上海を拠点に活動するフランス人調香師マキシム・エクスラー（Maxime Exler）。トライアスリートでもある彼が自転車で中国各地を旅した経験が、大地、木、土、微細な季節の移ろいを香りに刻む。香料メゾンMANE社との提携のもと、倫理的に調達された原材料を使用。アップサイクルコルクのキャップやFSC認証紙箱など、パッケージにもサステナビリティへの徹底したこだわりが宿る。デビューコレクション「Deep Root, Bold Journey」は6種のオードパルファム。山々や村々で職人・料理人・長老たちから学んだ知恵を起点に、中国ゴールデンオスマンサス賞（GOA）金賞をはじめ複数の国際的評価を獲得している。

［商品情報］

Aentos（エントゥス）

ラインアップ 全6種

オードパルファム（6種）30ml 20,900円、50ml 29,700円（税込）

To Define（トゥ ディファイン）

香りは、自己を語る詩である

To Define｜トゥ ディファイン

（中国）

2020年代初頭、歴史と現代が交差する中国・浙江省の港町寧波を拠点に、グラフィックデザイナーの徐宾粟（Simin Xu／シュー・ビンスー）らによって共同設立されたパフュームブランド。「香りを用いて自己を宣告し、生活に新しい意義を付与する」を使命に掲げ、日常の物語から着想を得て、感情と記憶のために時間とともに変化する香りを調合する。ブランドの根底を貫くのは「詩意内核（Poetic Inner Core）」--思想、文化、情緒の三層からなる詩的な核心を香りに翻訳するという哲学だ。宋代の詩人・蘇軾の古典的な世界観を香水のビジュアルに重ねるように、中国の美意識と現代的な自己表現が、香りという言語で結びつく。主要コレクションは、自己理解をテーマにした「I KNOW ME」シリーズと、愛を通じた自己更新を探る「Love Actually」シリーズ。全ての調香には世界各地のパフューマーが参加し、一つひとつの作品に詩的なタイトルと一行のコピーが添えられる。国際的なデザイン賞を多数受賞し、世界の注目を集めている。

［商品情報］

To Define（トゥ ディファイン）

ラインアップ 全7種

オードパルファム（7種）50ml 24,200円（税込）

Insenf（インセンプ）

香りで、自由を纏う

Insenf｜インセンプ

（韓国）

2025年にソウルで設立されたニッチフレグランスメゾン。香りに生涯の情熱を注いできた兄弟によって創業され、韓国の伝統的な職人技と現代の調香科学を融合させた独創的な香りを生み出す。ファッション、食、ライフスタイルといった日常の断片からインスピレーションを得て、Insenfならではの視点で再構築するアプローチが特徴だ。全作品は南仏グラースで厳選された最高級原料を用い、世界トップクラスの調香師とのコラボレーションによって調香される。ボトルのキャップには韓国の熟練陶芸家によるハンドメイドのセラミックを採用し、K-ビューティーの高度な製造インフラと融合させることで、東洋と西洋、伝統と革新の調和を体現している。デビューコレクション「The Closet Collection」では、各香水にスタイリストによるコーディネート提案を添えるという独自のコンセプトを打ち出した。香りをファッションと同じ自己表現のツールとして捉え、まとう人のシルエットを描くように香り立つ。フレグランスは単なる製品ではなく、五感の言語であり、自由の表現である。

［商品情報］

Insenf（インセンプ）

ラインアップ 全7種

オードパルファム（7種）50ml 35,200円～44,000円（税込）

pesade（ペサドゥ）

均衡という美学

pesade｜ペサドゥ

（韓国）

pesade（ペサドゥ）は、2022年に韓国・ソウルで誕生したフレグランスブランド。ブランド名は、馬が前脚と上体を高らかに掲げる馬術の技法「ペサード」に由来する。重力に抗う力強さと、静止する瞬間の完璧なバランス、繊細さ--その均衡こそが、pesadeが追求する調香の真髄だ。創業者のモク・ヨンギョは、完璧な美的フォルムと色彩の調和を追求するグラフィックアーティストであり、香水コレクターでもある。香りには心身を整え、日常をより豊かなものに変える力があるという気づきが、ブランド設立のきっかけとなった。pesadeの最大の特徴は、「章（チャプター）」という独自の構成にある。各章はひとつの詩的なテーマを持ち、それを体現する各章3つの香りで入念に調香され、互いに美しいバランスを創り出す。「ゆったりしたリズム、まばゆい日差し」「未知の旅路」「敬愛する人びと」--そんなテーマに沿って毎年1～2章が発表され、人生の中で自分自身のテーマを見つける旅が続く。上質な原料と緻密な職人技が織りなす、時代を超越した洗練。pesadeの香りを纏うとき、ありふれた日常は色鮮やかな芸術へと変わる。

［商品情報］

pesade（ペサドゥ）

ラインアップ 全12種

オードパルファム（6種）30ml 13,420円（税込）

パルファム（6種）30ml 15,840円（税込）

Perfumers' Journey（パフューマーズ ジャーニー）

バンコク発、世界を旅する香り

Perfumers' Journey｜パフューマーズ ジャーニー

（タイ）

Perfumers' Journey（パフューマーズ・ジャーニー）は、2024年にタイ・バンコクで誕生したフレグランスブランド。エーク・チオチャラコーンとサクル・パワスッティクンの二人がオーナーであり、自らが調香を手がける。「THE SCENT CONNOISSEUR（香りの目利き）」を掲げ、纏う人の個性を際立たせる、複雑でエキゾチックな高品質フレグランスを追求する。ブランドの根底にあるのは「人生は一つの旅であり、途中で紡がれる記憶は香りによって再発見されるのを待っている」という哲学。タイの庭に咲くジャスミンと青マンゴーの記憶、プーケットのヨットレガッタの潮風、ランプーン産ロンガンの黄金の甘さなど、タイの風景と日常の情景が香りの源となっており、どの一本にも具体的な場所と感情が宿っている。まだ創業間もないブランドでありながら、その作品は国際的にも高く評価され、Asia Perfume Foundation 2025新鋭調香師賞、アジアTop 10ニッチブランド賞を受賞。流行に左右されず、時を超えて愛される香りを目指す。

［商品情報］

Perfumers' Journey（パフューマーズ ジャーニー）

ラインアップ 全6種

オードパルファム（6種）30ml 25,300円～30,800円（税込）

French Cowboy（フレンチカウボーイ）

カウボーイ、パリへ行く

French Cowboy｜フレンチカウボーイ

（フランス）

French Cowboy（フレンチ・カウボーイ）は、2025年にパリで誕生したフレグランスブランド。共同創業者のアシュリー・サンティアゴは、カリフォルニア生まれのメキシコ・カリブ海にルーツを持つ調香師。世界最大の香料メーカー・ジボダンのパリ拠点における最年少調香師として、世界的なビッグメゾンの香水を手がけながら、そのジボダンに在籍したままFrench Cowboyを立ち上げた。ブランド名は、フランス仕込みの緻密な職人技と、メキシコ出身の祖父から受け継いだカウボーイの開拓精神を融合させたもの。チームは三人。アシュリーが香りを創り、元金融マンのアドリアン・オラがビジネスを担い、同じくジボダン出身のエバリュエーターであるライア・セルマ・ラゴが香りのディレクションと評価を担う。シェフ、ダンサー、クリエイターといった業界外の若い才能と共創し、香りの舞台裏をオープンにしながらコミュニティを育てる、新世代のフレグランスメゾンだ。最高品質の天然原料を使い、香料の濃度に一切の妥協を設けず、最高級フレグランスの品質を気取らずに届けることを信条とする。

［商品情報］

French Cowboy（フレンチカウボーイ）

ラインアップ 全2種

オードパルファム（2種）100ml 20,900円（税込）

［ブランドラインアップ］

Aentos（★）、Bastille、Cra-Yon、Eram（★）、Fascent、French Cowboy（★）、Insenf（★）、Kerzon、KO-GU、Liberta Perfume（★）、Maison Louis Marie、Maison Matine、Nowas（★）、Perfumers' Journey（★）、Perroy Parfum、pesade（★）、Shegreen（★）、Step Aboard、To Define（★）、竹浮 Zhufu（★）（計20ブランド予定）

（★）…新取り扱いブランド

［取扱店舗］

U NOSE SHOP 池袋、心斎橋、NOSE SHOP オンラインストア*

* =NOSE SHOP オンラインストアでの取り扱いについて

NOSE SHOP オンラインストアにて、U NOSE SHOP取り扱いブランドの製品を販売いたします。U NOSE SHOP 池袋のオープンにあわせて5月15日（金）に発売する対象ブランドは、以下3ブランドのみ。その他ブランドは、順次取扱開始となります。

2026年5月15日（金）発売｜Nowas、Liberta Perfume、Shegreen

※ラインアップは変更になる可能性がございます。

※取り扱い商品は一部アイテムでのセレクトになる場合がございます。

【オープン記念限定 ノベルティプレゼント】

U NOSE SHOPのオープンを記念して、税込12,000円以上お買い上げの方に、U NOSE SHOPオリジナルグッズをプレゼント。

※数量限定、なくなり次第終了

【店舗概要】

U NOSE SHOP 池袋

オープン日｜2026年5月15日（金）

住所｜〒171-8557 東京都豊島区南池袋1-28-2 池袋パルコ 本館B1F

TEL｜03-6384-4000

営業時間｜11:00～21:00

U NOSE SHOP 心斎橋

オープン日｜2026年6月5日（金）

住所｜〒542-0085 大阪府大阪市中央区心斎橋筋1丁目8－3 心斎橋パルコ B1F

TEL｜06-6484-6811

営業時間｜10:00～20:00

※電話はオープン日より開通いたします。

※一部営業時間が異なるショップがございます。

※最新の営業時間は、館公式HPをご覧ください。

※「U NOSE SHOP」オープンに関するお問合せは、「NOSE SHOP」お問合せ先までお送りください。

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「UP to U. あなた次第。」むずかしく考えなくていい。香りは、詳しい人だけのものでも、特別な誰かのものでもない。気になったら試してみる。好きだと思ったら選んでみる。そんなふうに、もっと自由でいい。U NOSE SHOPは、ニッチフレグランスの専門店NOSE SHOPが磨いてきた審美眼をベースに、もっと気軽に、もっと日常の中で香りと出会える“もうひとつの入口”として生まれました。「U」には、YOU。あなた自身。そして、“遊”のU。正解のないまま、自由に楽しむこと。ここにあるのは、フレグランスの既成概念に縛られず、新しい感性と勢いで香りの地図を塗り替えていくブランドたち。正しい選び方なんて、知らなくていい。あなたの鼻が動いた瞬間が、すべての始まり。どんな香りを選ぶかも、どう楽しむかも、UP to U.

Instagram：@u_noseshop

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かつて“香水砂漠”と呼ばれた日本に、先陣を切って新しい香りの風を吹き込んだNOSE SHOP（ノーズショップ）。日本初のニッチフレグランス専門店として、2017年8月にスタート。大きな鼻のオブジェや、鼻を色とりどりに塗られた石膏像を目印に、現在、東京、大阪、名古屋など、主要都市を中心に18店舗を展開しています。高級ブランドのイメージや、専門知識が必要というイメージを払拭し、香水初心者から愛好家まで、誰もが自由で気軽に楽しめる空間を提供。世界中の新進気鋭なフレグランスブランドを、独自の視点でセレクトし、最上級の香りと共に暮らす喜びや楽しさを届けることを目指しています。名物企画として、ミニ香水がランダムに当たるコンテンツ「香水ガチャ(R)︎」を展開。その他、デイリーフレグランスブランド「KO-GU（コーグ）」のプロデュースも手掛けるなど、香りのイベント、香りのメディアとしての情報発信やリアルなワークショップなどを開催し、常に新しい香りの体験を提供しています。

https://noseshop.jp